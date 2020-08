Pompeo zamíří do Prahy i s testem na covid. Schůzku s ním i přes vládní prázdniny plánují Babiš i Petříček

PRAHA Dlouho očekávaná návštěva šéfa americké diplomacie v Česku, která by se měla podle informací webu Lidovky.cz uskutečnit příští týden, se strefí přímo do vládních prázdnin. Předseda českého kabinetu Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si nicméně vzácného hosta uniknout nenechají, setkat by se s ním měli podle zdroje webu Lidovky.cz příští úterý či spíše ve středu.

Šéf diplomacie USA Pompeo se chystá do Česka. Má zde odstartovat evropské turné Scénář Pompeovy návštěvy se v těchto dnech dopisuje. „Detaily se stále ještě domlouvají, stejně tak i program a časový harmonogram. Vše je zatím v procesu,“ řekl zdroj serveru Lidovky.cz. Premiér Babiš se nicméně vrátí z dovolené už 10. srpna, ačkoli má kabinet volno až do 17. tohoto měsíce. V úterý 11. srpna ministerského předsedu čeká maraton jednání k rozpočtu. A středu by podle zdroje webu Lidovky.cz nechal právě na setkání s Pompeem.

Schůzku s americkým ministrem zahraničí potvrdil i Černínský palác. „V tuto chvíli můžeme jen konstatovat, že setkání ministrů se plánuje,“ řekla pro Lidovky.cz Mariana Wernerová, vedoucí oddělení komunikace s médii ministerstva zahraničních věcí (MZV). Šéf české diplomacie Petříček by se měl se svým americkým protějškem sejít k jednání o bilaterálních vztazích, debatovat se bude jistě i o vývoji pandemie. „Data a časy se ale ještě ladí,“ dodala Wernerová. Vyloučena není ani Pompeova schůzka s prezidentem Milošem Zemanem, podle zdroje webu Lidovky.cz se na ní pracuje. Ačkoli program zatím halí mlha, jisté je, že členové americké delegace přicestují do Česka s negativním testem na covid-19. MZV ho požaduje od všech občanů červeně označených zemí, mezi nimi jsou i Spojené státy. „Na delegaci USA při vstupu do ČR se vztahuje výjimka dle ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze 17. července 2020. To mimo jiné stanovuje, že vstup na naše území je možný, je-li v zájmu České republiky. Delegace USA nicméně avizovala, že její členové budou testy na přítomnost covidu-19 disponovat,“ sdělila pro Lidovky.cz Wernerová. Návštěvou Prahy by měl podle dřívějšího zjištění serveru Lidovky.cz Pompeo odstartovat širší evropskou misi. Podívá se do dalších metropolí kontinentu. „Právě u nás cesta začíná. Američané mají zájem spojit to s tématy, jako je připomínka osvobození během druhé světové války a také konce totality v roce 1989,“ řekl zdroj pro Lidovky.cz. Dodal, že hlavním cílem cesty má ale být debata se spojenci o Číně. Americký prezident Donald Trump hovoří o asijské velmoci jako o hlavním nepříteli Západu a v poslední době na Peking silně útočí kvůli pandemii covidu-19, za kterou podle něj nese Čína zodpovědnost. O koronaviru často hovoří jako o „čínském moru“ či jako o „kung-flu“, přičemž flu je anglicky chřipka. Petráček: Američan v Praze. Jak hrát spojence ve stínu sporu USA–Německo Pompeo tento měsíc prohlásil, že USA chtějí vybudovat globální koalici, jež by se Číně postavila, a obvinil Peking, že využívá pandemii k prosazování vlastních zájmů. Souboj Washingtonu s Pekingem se odehrává i na poli technologií, zejména pak při budování sítí páté generace. V nich má silné know-how čínská společnost Huawei, již USA podezírají ze špionáže pro čínský režim, ačkoli to firma odmítá. Američané nyní zesilují tlak na spojence, aby si pečlivě rozmysleli, koho ke stavbě klíčové technologie přizvou. Naposledy Velká Británie oznámila, že Huawei v síti příští generace nechce. Do roku 2028 de facto vyloučí Huawei ze sítí 5G i Francie. Ještě před návštěvou Pompea vyprší termín pro vypořádání připomínek k aukci kmitočtů pro síť 5G i v Česku. Pražské „noty“ v Americe Američané ocenili loňskou pražskou mezinárodní bezpečnostní konferenci o sítích 5G, ze které vzešel dokument zvaný Pražské závěry. Ten se stal mezinárodně uznávaným rámcem pro zajištění bezpečnosti nové generace mobilních sítí. Podle diplomatického zdroje měly závěry v USA obrovský úspěch a Sněmovna reprezentantů USA zákonem letos v lednu vyzvala všechny zúčastněné státy ke zvážení Pražských závěrů při budování infrastruktury pro 5G. V květnu se měl v Praze konat druhý ročník konference, tentokrát za účasti Pompea. Koronavirová pandemie to však zmařila. Babiš si nicméně s Pompeem v květnu telefonoval. Společně pak oznámili podpis deklarace o bezpečnosti sítí 5G. V únoru jednal Pompeo i s českým ministrem zahraničních věcí o kybernetických hrozbách na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

O kybernetické bezpečnosti mluvil český premiér i s americkým prezidentem během loňské březnové návštěvy Bílého domu. Trump v rozhovoru s Babišem pochválil Česko jako inovativní zemi, která je schopna dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám. S Pompeem se Babiš nesejde poprvé. Setkali se například už v roce 2015 v USA, kdy byl Američan ještě kongresmanem a členem výboru pro energetiku. Republikánský politik dříve působil jako ředitel CIA, kongresmanem byl za stát Texas.