Šéfžalobce Pavel Zeman k prezidentovým slovům o Vrběticích: Vyšetřování je pořád neveřejné

PRAHA Ruští špioni nebo neobratné nakládání s výbušninami. Prezident Miloš Zeman svým víkendovým vyjádřením pro Primu rozmělnil do té doby jasný příběh, na základě něhož premiér s vicepremiérem vyhošťovali ruské zpravodajce z ambasády a žádali světové spojence o solidaritu.

Andrej Babiš (ANO) i Jan Hamáček (ČSSD) hovořili o důkazech. Než promluvil prezident, vše se jevilo jasné – stopy vrbětické denotace vedou do Ruska.



Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman upozornil, že policie se pořád zaobírá tím, co se v roce 2014 v muničním skladu stalo a že práce vyšetřovatelů potřebuje hlavně klid. „Probíhající šetření je i přes výroky některých politiků stále neveřejné. Proto ho nebudu nijak komentovat, a to ani tím způsobem, že bych něčí politické reakce potvrzoval, či vyvracel. Prioritou je především to, aby se věc řádně vyšetřila,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéfžalobce Zeman.

Policie formálně usiluje o výslech dvou ruských agentů, kteří na falešné pasy žádali v roce 2014 vstup do střeženého areálu firmy Imex. Nepředpokládá se, že ruská strana takový výslech umožní. Policie dle slov prezidenta hledá mezi zaměstnanci Imexu někoho, kdo agenty do skladu vpustil – má prý podezřelého, který odmítl jít na detektor lži. I to je detail z živého případu, který by se zatím neměl, ani hlavou státu, propírat veřejně a mediálně, aby to kriminalistům neztěžovalo vyšetřování.

Na prezidentova slova o dvou větvích šetření reagoval v pondělí vicepremiér Hamáček. Podle jeho slova a informací je jen jedna verze událostí, a ta obsahuje agenty GRU.