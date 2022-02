Pokud nebude pandemický zákon, musel bych požádat o nouzový stav, řekl Válek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Návrh rozšiřuje možnost vydávání proticovidových opatření a umožňuje posílat lidi do karantény či izolace esemeskou. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

„Nám se podařilo nastavit situaci tak, že máme pandemickou situaci pod kontrolou,“ řekl teď ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. „Pokud nebudu mít funkční pandemický zákon, budu muset přijít 1. března na vládu a požádat o vyhlášení nouzového stavu,“ řekl v Senátu Válek. Neměl by totiž jinou možnost jak zajistit ochraně těch, kteří potřebují ochranu kvůli covidu. Pandemický zákon je podle Válka něco, co je „zaparkováno v garáži“, pokud by to skutečně bylo třeba.

„Pokud Ústavní soud neshodil špatnou verzi pandemického zákona, nedovedu si představit, že by shodil verzi správnou, ve které jsou zapracovány všechny připomínky,“ řekl Válek.

Zákon je démonizován, že jeho přijetím skončí demokracie, řekl šéf senátního klubu STAN

Pandemického zákona a jeho novely se zastal šéf senátního klubu STAN Petr Holeček. „Tento zákon je démonizován, že jeho přijetím skončí demokracie,“ řekl Holeček. Senátní klub STAN nebude postupovat jednotně, je podle něj rozdělený zhruba na dvě poloviny a bude tak mít volné hlasování. Kritikům podle Holečka vadí, že by měli novelu pandemického zákona schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

„Nebude náš klub jednotný. Většina klubu ten zákon podpoří,“ řekl šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Upozornil, že zákon již posuzoval Ústavní soud a že je podle něj v souladu s Ústavou ČR.

V okolí Senátu budou celý den proti návrhu protesty jeho odpůrců, kteří na Malou Stranu dorazili již ve středu večer. Demonstrace, které svolávalo sdružení Chcípl PES, byly již v okolí Sněmovny. Nejradikálnější kritici protikoronavirových opatření donesli na protest i šibenice.

Už ve středu večer se sešel zástupce iniciativy Chcípl PES Jakub Olbert s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. „Předseda Senátu Vystrčil s námi souhlasí v mnoha bodech, avšak jemu stačí slovní záruka ministra zdravotnictví a premiéra české vlády, že zákon nikdy nezneužijí,“ řekl Olbert s tím, že slovní záruka pro Chcípl PES dostatečná není.

Jak se k návrh postaví Senát, není jisté. Zatímco zdravotnický výbor doporučil plénu schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak její zamítnutí. Část senátorů tvrdí, že některá ustanovení pandemické novely mohou být v rozporu s Ústavou České republiky.

Poslanci schválili, že hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných proticovidových opatření mají platit do konce listopadu. Platný zákon předpokládá jejich účinnost jen do 28. února. Pokud by Senát návrh zamítl, nebo upravil, vrátil by se zpět k poslancům

Schvalovat novelu pandemického zákona bude horní komora parlamentu ve chvíli, kdy v České republice končí většina opatření.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Od čtvrtka se lidé už v České republice nemusí prokazovat covidovými pasy, dokladem o očkování nebo prodělání nákazy. Potřebují je ale stále při cestách do zahraničí, protože většina států to vyžaduje.

Vláda ve středu rozhodla, že od 19. února pustí více diváků na kulturní a sportovní akce. 18. února také skončí plošné testování ve firmách i školách. Od března v Česku zůstane jen minimum restrikcí – povinné bude jen nošení respirátorů ve vnitřních prostorech.

Povinnost prokázat se covidovým certifikátem v Česku platila od loňského jara

Povinnost prokázat se pro využívání mnoha služeb od restaurací přes hotely po divadla nebo kina takzvaným covidovým certifikátem se objevila loni na jaře, kdy po pětiměsíční pauze mohly od 17. května otevřít restaurační zahrádky. O týden později mohla otevřít i ubytovací zařízení pro rekreační účely a koncem května přibyly vnitřní prostory restaurací, koupaliště a bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky či kasina.

Loni na jaře pro covidové certifikáty platil režim O-T-N, tedy očkování, testování nebo prodělaná nemoc, přičemž lidem původně stačilo mít 22 dnů od první dávky u dvoudávkových vakcín. Od 9. července kvůli šíření koronavirové varianty delta vláda zpřísnila podmínky a bylo potřeba mít 14 dní od druhé dávky. Další úprava režimu pro certifikáty přišla kvůli podzimní vlně nákazy, kdy přestalo, až na výjimky, platit uznávání testů, včetně PCR testů. Od 22. listopadu pak bylo nutné pro využívání služeb nebo návštěvu hromadných akcí či kulturních přestavení potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, tedy režim O-N.