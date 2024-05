Senát rozhodne o nové definici znásilnění i výši příspěvku na péči

Nově budou tresty za znásilnění založené na zásadě, že „ne“ znamená „ne“. Na úpravě vymezení trestného činu znásilnění se dohodly koalice a opozice. „Je to vzkaz do veřejnosti, že tuhle věc bereme vážně,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Úprava vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Vládní návrh novely mění i pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. „Do 12 se na nikoho sexuálně nesahá,“ zdůraznil ve Sněmově ministr Blažek.

Vyšší příspěvek na péči, kromě prvního stupně závislosti

Senátoři rozhodnou také o zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. Novela o sociálních službách zvyšuje příspěvky na péči ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých o zhruba desetinu až dvě pětiny. Nejnižší dávka, tedy v prvním stupni závislosti, zůstane na současné úrovni.

Od července mají dospělí s nárokem na příspěvek na péči nově pobírat 880, 4900, 14 800 a 23 000 korun, lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí pak 27 tisíc korun. Dětem by měl stát nově vyplácet 3300, 7400, 16 100 a 23 tisíc korun, při péči doma 27 tisíc korun.

Senát schválil novelu, která usnadní podmínky uplatnění zubařů ze zemí mimo EU

Senát už kývl na novelou, která má usnadnit zapojení zubních lékařů ze států mimo EU do poskytování péče v Česku.

Novela má v reakci na nedostatek zubařů v ČR umožnit zubařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Změnu, kterou odmítlo vedení České stomatologické komory, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

