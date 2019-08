Potvrzeno. Motoristé budou od roku 2021 užívat elektronické dálniční známky

Elektronické dálniční známky jinde v Evropě: Podle serveru tolls.eu vyžaduje dálniční známky pro osobní automobily a dodávky do hmotnosti 3,5 tuny devět zemí Evropy (Bulharsko, Česko, Maďarsko, Moldavsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko).

Ve třech z těchto zemí, Slovensku, Maďarsku a Moldavsku, funguje jen elektronická dálniční známka. V Bulharsku, Rumunsku a Rakousku lze dálniční známku koupit jako klasickou nálepku na přední sklo i elektronicky.

Pouze jako klasickou nálepku je pak možno pořídit zatím dálniční známku ve Slovinsku, Švýcarsku a v Česku, kde se za dálnice prostřednictvím časových klasických kuponů platí od roku 1995. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Senát ale dnes schválil zavedení elektronických dálničních známek. Motoristé by je měli používat od roku 2021.

Slovensko například zavedlo elektronické dálniční známky v roce 2016. Koupit je lze na internetových stránkách eznamka.sk. Na Slovensku je možné pořídit pro osobní vozidlo a dodávky do hmotnosti 3,5 tuny známku na rok (50 eur, asi 1300 korun), 30 dní (14 dní) nebo deset dní (deset eur).

V Rakousku lze pořídit dálniční známku na deset dní (9,2 euro), dva měsíce (26,8 euro) a na rok (89,2 euro; asi 2277 korun).

V 16 zemích Evropy se podle serveru tolls.eu vybírá mýtné v mýtnicích (branách).

V 14 zemích (kromě Německa třeba Finsko a Ukrajina) se dálniční poplatky nevybírají.

Sousední Německo sice zavedení dálničních poplatků schválilo, ale Soudní dvůr Evropské unie v červnu uznal stížnost Rakouska na chystané německé dálniční poplatky pro osobní automobily, protože podle soudu zákon diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí a je tak v rozporu s unijním právem. Němci přitom chtěli od motoristů, včetně zahraničních, začít mýtné vybírat od října 2020. Německá vláda u soudu narazila se související daňovou úlevou pro německé řidiče.

V dalších asi sedmi zemích se platí poplatky také za některé mosty a tunely.