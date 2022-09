Lidovky.cz: Jak hodnotíte svůj výsledek a čekal jste ho vůbec?

Jsem samozřejmě nadšený a hlavně jsem rád za vysoký počet hlasů. Vlastně

18 300 lidí z Prahy 6 mi neváhalo dát svůj hlas, to mě těší a jsem na to moc hrdý. Popravdě řečeno jsem takto jednoznačný výsledek nečekal. Vlastně do posledního vyhodnoceného okrsku nebylo jasné, že to takto šťastně dopadne.

Lidovky.cz: Myslíte, že vám pomohla ne zrovna povedená sabotáž předsedy SPD Tomia Okamury? A co si o ní myslíte?