Senátor Hilšer oznámil, že chce znovu kandidovat na prezidenta. Bude sbírat podpisy

PRAHA Senátor Hilšer oznámil, že chce znovu kandidovat na prezidenta. Pro kandidaturu bude Senátor Marek Hilšer oznámil, že chce v roce 2023 znovu kandidovat na prezidenta. Pro kandidaturu začne sbírat podpisy občanů. V minulých volbách hlavy státu získal 455 000 hlasů, ale nedostal se do finálového souboje s obhajujícím Milošem Zemanem. Novinářům ve čtvrtek řekl, že chce být občanským kandidátem. sbírat podpisy.

Plánuje objíždět regiony a začít se sběrem podpisů. Při minulé kandidatuře mu podpisy od občanů nestačily, do voleb se dostal na základě nominace zákonodárců.

„Je předběžné vykládat karty na stůl z hlediska programu,“ uvedl potom, co představil obecnou vizi své kandidatury. Lidé ale mohou podle něj usuzovat podle toho, jaké názory zastává v Senátu. „Horká kampaň teprve přijde, toto beru jako předpolí pro lidi, aby věděli, že kandiduji. Neplánuji nějakou rozsáhlou kampaň,“ uvedl.



Do voleb podle Hilšera sice zbývají tři roky, má to ale za krátkou dobu, aby se potkal s co nejvíce lidmi. Na ohlášení kandidatury si vzal stejné sako jako před lety, když se jako první přihlásil do minulého hlasování o hlavě státu.