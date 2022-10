ANO tvrdí, že Babišovy plány s Hradem nezná. Zeman se je dozví dřív

Svého prezidentského kandidáta ANO představí na tiskové konferenci v pondělí ve 12:30.

Je ale velmi pravděpodobné, že kromě rodinných příslušníků Andreje Babiše bude znát jeho rozhodnutí, zda se zúčastní boje o Hrad, o den dříve minimálně ještě jeden člověk - současný prezident Miloš Zeman.

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček totiž na Twitteru oznámil, že Zeman Babiše přijme v neděli v 16 hodin na zámku v Lánech.

V souvislosti s volbou prezidenta a hnutím ANO se nejvíce řeší Babišovo jméno, protože podle průzkumů veřejného mínění má spolu s generálem Petrem Pavlem největší šanci na postup do druhého kola volby.

Na druhou stranu agentury, které provádějí průzkumy, tvrdí, že v druhém kole by měl Babiš relativně malou šanci a prohrál by i s jinými kandidáty. To, že dvoukolový systém voleb ANO nepřeje, ukázaly nedávno senátní volby, k nimž ale přišlo jen 19,44 procenta oprávněných voličů. Babiš také říká, že je „exekutivní typ“ a naznačuje tím, že ho víc zajímá práce ve vládě.

Jako další jména možných kandidátů ANO do volby na Hrad jsou zmiňováni Alena Schillerová, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček či bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček. Padla i jména exministrů zahraničí - Martina Stropnického a Cyrila Svobody, který dříve vedl lidovce, ale pak byl Babišovým poradcem.

„Jako nejsilnější politické uskupení musíme mít kandidáta. Tak jsme se rozhodli v hnutí,“ řekl Babiš ve svém pořadu Čau lidi.