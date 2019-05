Severovýchodu Česka hrozí druhý povodňový stupeň, Jeseníkům třetí. Pršet může až do čtvrtka

Praha V severovýchodní polovině Česka může ve středu a ve čtvrtek dopoledne napršet 30 až 70 milimetrů, na návětří hor ojediněle přes 100 milimetrů vody. V Beskydech se vydatnější srážky budou vyskytovat až do čtvrtečního večera.

V zasažených oblastech mohou hladiny toků vystoupat na první a druhý povodňový stupeň, na tocích odvodňujících Jeseníky až třetí stupeň, tedy ohrožení. Ve své aktualizované výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Srážky do Česka přináší vlhký vzduch od severu. Varování před extrémním povodňovým ohrožením platí do odvolání na Orlickoústecku, Jesenicku a Šumpersku. Extrémní srážky hrozí do čtvrtečního rána v okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu v Libereckém kraji a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji. Až do čtvrtečního poledne může extrémně pršet na Orlickoústecku, Jesenicku, Šumpersku a Bruntálsku, do čtvrtečního večera na Frýdecko-Místecku, Karvinsku a Novojičínsku.

V dalších oblastech severovýchodní poloviny Čech platí varování před vydatným deštěm a rozvodňováním toků na první nebo druhý stupeň. „Na ostatním území České republiky očekáváme v závislosti na spadlých srážkách také vzestupy hladin vodních toků, ale již bez dosažení stupňů povodňové aktivity,“ uvedli meteorologové.

V nejvíce zasažených oblastech se může voda rozlít na komunikace nebo je zanést unášeným materiálem. Ucpat se mohou kanalizace, voda může podmáčet terén a způsobit sesuvy půdy a pády stromů. Lidé podle meteorologů nemají vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči si mají také dát pozor na sníženou viditelnost a aquaplaning.