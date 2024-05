Sexuální kontrarevoluce mladých. Pohlavní styk příliš často nevyhledávají, často se setkávají s násilím

Navíc: pokud už se do sexuálních hrátek pustí, tak jen velmi zřídka. „Lidé mezi osmnácti až pětadvaceti lety se těmto aktivitám věnují překvapivě málo - v průměru je to jen jednou až dvakrát za měsíc,“ přibližuje výsledky exkluzivního průzkumu jedna z jeho autorek Kateřina Klapilová. Z dat dokonce podle ní vyplynulo, že skutečný sex nikdy nezkusila asi polovina mladých mužů do pětadvaceti let.

Pětina najde lásku online

U stejně starých dívek je to zhruba třetina. V čem je naopak mládež zběhlá, je sledování porna. „U těchto aktivit se naopak věk snižuje,“ podotýká Klapilová. S online sexuálními aktivitami podle ní mladí Česi začínají už krátce po čtrnáctých narozeninách. Současní šedesátníci se přitom k pornografii dostávali až kolem třicátého roku.