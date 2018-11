Širší vedení KSČM chce, aby strana podpořila vládu. Faltýnek to vítá

PRAHA Širší vedení KSČM na úterním jednání doporučilo poslaneckému klubu strany, aby se v pátek postavil proti návrhu opozice vyslovit nedůvěru vládě ANO a ČSSD. Klub by podle výboru KSČM měl hlasovat jednotně. Novinářům to po zhruba dvouhodinovém zasedání, na kterém vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO), řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Klub KSČM bude o svém postoji hovořit ještě v pátek ráno. „Ústava jednoznačně říká, že poslanci nemohou přijímat příkazy. Toto je doporučení poslaneckému klubu, ale jak znám členy našeho poslaneckého klubu, tak to doporučení budou respektovat,“ konstatoval Filip. Sám bude v souladu s doporučením výboru hlasovat, dodal.



Filip: Uklízení syna? Totální lež

Většina debaty na výkonném výboru podle Filipa prokázala, že členové KSČM nevěří „umělé mediální kauze“ kolem Babišova syna. Pouze dva ze 16 příspěvků se týkaly tohoto případu, ostatní představitelé komunistů se zajímali o to, jak vláda v čele s ANO plní dohodu o toleranci podepsanou s KSČM.

Za novou informaci označil Filip pouze to, že Babišův syn je podle úterního premiérova vyjádření přes deset let švýcarským občanem. „Takže spekulace o tom, že někam syna uklízel, jsou zcela nepodložené, dokonce bych řekl, že je to totální lež,“ uvedl Filip. Kauza podle něj nezatěžuje vládu, kabinet plní své úkoly a nenechal se rozkývat umělou kauzou, což je pozitivní pro občany.



Mimořádnou schůzi, na které chtějí vyslovit vládě nedůvěru, vyvolali v reakci na zjištění ohledně Babišova syna a jeho údajného únosu na Krym poslanci opozice. Shromáždili 92 podpisů, k odvolání vlády je třeba nejméně 101 hlasů. Vedení vládních sociálních demokratů se k formulování postoje k hlasování sejde ve středu.

Faltýnek: Podporu vítám, kauza je umělá

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek přislíbenou podporu ze strany KSČM vítá. „Já to vnímám pozitivně, hlavně protože celá tato mediální umělá kauza nepřinesla nic nového,“ řekl. Podle něj není k vyjádření nedůvěry ze strany KSČM důvod, protože menšinová vláda podle dohody s komunisty ve Sněmovně naplňuje některé jejich požadavky, jak se zavázala v dohodě o toleranci kabinetu. Kauzu Babišova syna označil Faltýnek v úterý opětovně za umělou a zopakoval, že hnutí plně stojí za premiérem.

Podporu Faltýnek čeká i od koaličních partnerů z ČSSD. „Já předpokládám, že jsme se dohodli na projektu, který je na čtyři roky, takže předpokládám, že nás podpoří,“ řekl. Nechtěl komentovat výzvu pražské organizace ČSSD, aby sociální demokracie usilovala o výměnu premiéra.



O možnosti výměny premiéra nechtěl spekulovat ani předseda Sněmovny Radek Vondráček. „Nevidím důvod této varianty. V tuto chvíli máme vládu a já jsem přesvědčen, že hlasování o důvěře nebude úspěšné, tak proč tady spekulovat,“ řekl při příchodu na jednání vedení ANO. Nechtěl mluvit ani o výzvě pražské ČSSD. „Sociální demokracie je náš koaliční partner, mají nějakou svoji interní diskusi, je zapotřebí ji nechat proběhnout,“ řekl. Očekává ale, že sociální demokraté nakonec vládu podpoří.