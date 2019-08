Šmarda: V Babišově vládě už být nechci. Doporučím ČSSD, aby z ní odešla

PRAHA Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. V pondělí večer o svém rozhodnutí informoval předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, který ho podpořil. Šmarda to řekl v České televizi (ČT). Chce kandidovat v senátních volbách na Žďársku v příštím roce.

„Já samozřejmě za současných okolností ve vládě Andreje Babiše (ANO) být nechci. Nedává to vůbec žádný smysl. Já tady nebudu hrát s někým nějakého hry na to, že počkáme, budeme ho ještě chvíli trápit, a on pak odstoupí sám,“ sdělil Šmarda. Hodlá také doporučit ČSSD, aby vládní koalici s hnutím ANO opustila.

Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 19, 2019

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.