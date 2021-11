Smejkal: Spějeme k povinnému očkování určitých profesí. Za porušení opatření bych dával pokuty od 10 tisíc

„Bavíme se ale opravdu jen o profesních skupinách. Bylo by chybou zavádět povinné očkování plošně pro všechny obyvatele, zvláště v takto rozdělené společnosti, jako je teď ta naše,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz epidemiolog IKEM a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal.

Lidovky.cz: Před třemi týdny jste řekl, že z koronaviru necítíte zdaleka takové znepokojení jako minulý rok. Jak to vidíte dnes, když epidemie opět sílí?

Vidím to nyní sice hůř než před třemi týdny, ale neříkám, že to bude stejné jako loni. Opravdu to nebude tak hrozné. Je například vidět, že zatížení JIP je poměrově menší. Nepředpokládám, že by se nám přelidnily nemocnice, neboť se přece jen ještě trochu zvýší proočkovanost. Nicméně je nutné si uvědomit, že práh tolerance zdravotníků dosahuje stropu. Nemůžeme si dovolit říkat, že se bude opět odkládat péče, že zakážeme zdravotníkům dovolené. A nemůžeme si dovolit žádný lockdown. Snad už jsme o ten rok chytřejší.