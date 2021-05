Smejkalova skupina pro zvládání epidemie MeSES skončila. Ministerstvo s Babišem nečekaný krok nekonzultovalo

Praha Ministerstvo zdravotnictví nečekaně rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). S informací přišla Česká televize a serveru Lidovky.cz to potvrdila viroložka Ruth Tachezy, která je členkou poradního orgánu.

„Pan náměstek Havrda nám zavolal a řekl, že došlo k restrukturalizaci odborných skupin a že ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o ukončení spolupráce se skupinou MeSES. Řekl, že nám děkuje a je konec,“ uvedla Tachezy.

Politický náměstek Martin Havrda novinku oznamoval v přítomnosti ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). „Upřímně jsme vůbec nevěděli, jak to dopadne s nástupem nového ministra. Slyšeli jsme o tom, že se mají sloučit či změnit některé odborné skupiny, ale nevěděli jsme nic konkrétního,“ pokračovala viroložka.

Tachezy však uvedla, že ukončení spolupráce ze strany ministerstva ji příliš nezaskočilo. „Svým způsobem jsme to trošku čekali, protože třeba paní náměstkyně Vašáková byla pro jiný směr řízení pandemie než MeSES. Trošku jsme tedy předpokládali, že by to mohlo nastat. Nicméně jsme si mysleli, že pan ministr má větší zájem o spolupráci,“ prohlásila Tachezy. Prozradila tak, že s náměstkyní pro zdravotní péči Martinou Vašákovou si odborná skupina příliš nesedla.



Překvapení ale neskrývá sociolog Martin Buchtík, který je také členem skupiny. „MeSES byl jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly,“ uvedl pro Českou televizi Buchtík.



Server Lidovky.cz se na důvod zeptal tiskového odboru ministerstva zdravotnictví, ten však neodpověděl. Oficiální cestou to resort doposud vůbec nekomentoval a své rozhodnutí nevysvětlil. Premiér Andrej Babiš (ANO) pro server Lidovky.cz uvedl, že to s ním nikdo neřešil. „Mně to ministerstvo oznámilo dnes,“ napsal redakci.

„Je mi líto práce a úsilí, které jsme do toho vložili. Nerada bych, aby naše snaha přišla vniveč. Jsem ale ráda, že jsme se v poradní skupině sešli. Je to škoda pro Česko, protože když vzniknou nové odborné skupiny, tak nebudou mít takový přesah do jiných oborů, které jsou nezbytné pro řízení pandemie. Epidemie je komplexní problém a naše skupina slučuje odborníky z různých odvětví. Ministerstvo tím ztratí. Nevím, jestli si najme nějakou skupinu, kde bude mít všechny tyto odbornosti,“ uvedla Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR.

Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením nového koronaviru. MeSES poskytovala vládě doporučení pro boj s epidemií. Svá stanoviska také zveřejňovala na webu. Kromě epidemiologů zahrnovala odborníky na ekonomii, sociologii či právo.

Je ale možné, že meziodborová skupina bude pokračovat dál nezávisle na ministerstvu zdravotnictví. „Dnes večer máme schůzku a tam rozhodneme a domluvíme se, co dál,“ řekla Tachezy. Skupinu vede hlavní epidemiolog kliniky IKEM Petr Smejkal, mezi členy je například imunolog Zdeněk Hel či pediatr Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.



Poradní orgán bude postrádat kupříkladu ministr zdravotnictví Robert Plaga (ANO). „Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude,“ uvedl na svém twitterovém účtu.



Martin Buchtík @martinbuchtik #MESES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly. oblíbit odpovědět

Činnost skupiny minulý týden kritizovala skupina 12 lékařů, mezi kterými je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo kardiochirurg Jan Pirk. Vláda má podle nich standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli v ní má hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu. Kritikům také vadilo, že MeSES nenese za svá doporučení ke zvládání epidemie žádnou právní, ekonomickou ani politickou odpovědnost.