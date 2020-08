Smetanovo nábřeží 2? Sem by si sedl jenom blázen, říkají místní o posezení uprostřed křižovatky

PRAHA Stromy, stín, čerstvý vzduch bez výfukových plynů. To je to, co většina lidí, a v Praze zvlášť, v tropických dnech vyhledává. Takové místo si odhlasovali i obyvatelé pražských Malvazinek. Přijít může každý, pokud si tedy chce uhnat úžeh.

Dřevěná podlaha, pódium či stánky s občerstvením. Praha připravila další úpravy na Smetanově nábřeží Odpočinkový plácek U Mrázovky na Malvazinkách je k tomu jako stvořený. Méně mobilním osobám navíc znemožňuje parkování blízko vchodu do supermarketu Albert. „Jezdí sem nakupovat spousta místních, kteří jsou v invalidním důchodu. Bývalo tady místo přímo před vchodem. Teď to mají dál,“ řekla pro server Lidovky.cz jedna z kolemjdoucích. Odpočinkový plácek uprostřed frekventované křižovatky v Praze 5 přitom téměř nikdo nevyužívá.

„Jenom blázen by si tady sedl,“ sdělila další obyvatelka Malvazinek, podle které je celé místo spíše pro smích. „Původně tady mělo vzniknout stinné místo se zelení,“ říká. A i když papírově zřejmě všechna kritéria sedí, pocitově zkrátka něco nehraje.

Léto sice přímo vybízí k venkovnímu posezení, jenže umístění odpočinkového místa uprostřed rušné křižovatky, kde se kříží šest ulic, se s úspěchem nesetkalo. Není divu. „Nikdo tady nesedá, vy byste si tady sedla?“ reaguje jedna z místních obyvatelek. „V tom vedru? Hrozný,“ souhlasí další. „Hned vedle je příjemná hospoda se zahrádkou a stromy, každý jde tam. Co by tady kdo hledal?“ „Co tu chodím, je tady prázdno,“ shodují se místní. Podle nich by se na Malvazinkách našla vhodnější místa pro takové posezení.

„Víme, že každá změna je z principu náročná, ale věříme, že se budete cítit v místě lépe než dnes a že nám dočasná změna pomůže všem poodhalit jeho velký potenciál,“ vyjádřil se na Facebooku místostarosta Prahy 5 Lubomír Brož. Místní ale nepřišli novému posezení na chuť ani za více než dva týdny od jeho vzniku.

,Brána Malvazinek´ Také v pondělí odpoledne židle na betonovém ostrůvku zejí prázdnotou. Že alespoň o víkendu nepřišly vniveč, dokazuje jen nepořádek, který napovídá, komu nový plácek vyhovuje. „Večer tady vídám maximálně bezdomovce,“ sdělila pro Lidovky.cz jedna z místních žen.

Květináč jako stůl na prostranství U Mrázovky. Zatímco se v květináčích spolu s polámanou a sluncem sežehnutou dřevinou sluní třeba židle nebo prázdné lahve od sektu, celkové vzezření „předzahrádky“ blízkého Albertu má působit uměleckým dojmem. „Vzniká dočasné náměstí s dominantou jako pomyslnou bránou Malvazinek,“ vysvětluje úmysl tvůrců přiložený popisek. Potenciál místa, které by jinak zůstalo nevyužito, se snaží rozvinout takzvaný „Symbiont“, jenž hosty do nové odpočinkové zóny díky Galerii hlavního města Prahy uvádí. Laickým okem jde sice o klasické lešení, které se neopírá o zeď, na smyslu však přesto neztrácí. Klíčovou křižovatku na pražském Karlově náměstí přejdou chodci po přechodu, desítky let museli podchodem Naopak – na tři stoly vrhá alespoň na pár hodin denně stín, a splňuje tak požadavky místních obyvatel. Kromě toho pak údajně odděluje prostor od ruchu dopravy a zároveň místu propůjčuje výhledy a průhledy do okolí. „Smyslem uměleckého díla je ukázat toto veřejné místo a prověřit nové možnosti užívání tohoto vzácného a jedinečného prostoru,“ píše se v přiloženém popisku umělecké instalace. Institut plánování a rozvoje společně s vedením Městské části Praha 5 obdobným konceptem následoval Prahu 1, kde květináče se stromky v květnu zastavily provoz v jednom směru Smetanova nábřeží. Už tam se počin setkal s rozporuplnými reakcemi. Testovací posezení na „novém náměstí Malvazinek“ zůstane do konce září.