Odpadky a auta na loukách. Zavření Smetanovy vyhlídky bylo reakcí na chování lidí, starosta má pochopení

Krňany (Benešovsko) Haldy odpadků a auta parkující na loukách či po obou stranách úzkých silniček. Taková je podle starosty Krňan na Benešovsku Josefa Hušbauera (nez.) odvrácená tvář turismu v okolí štěchovické nádrže. Z toho důvodu má pochopení pro majitele pozemků, kteří nedávno oplotili oblíbenou Smetanovu vyhlídku. Krok, který vyvolal kritiku na sociálních sítích, bude prověřovat stavební úřad.

Obec podle Hušbauera na davy turistů doplácí, protože na výletních místech po lidech zůstává velký nepořádek. „Máme na to člověka, který to uklízí. Nemáme z toho ani korunu a platíme za to měsíčně paušál. Obec kvůli tomu přichází o peníze. Dokud byl turismus v mezích nějaké tolerance, tak to šlo, ale teď to prostě nejde,“ řekl Hušbauer ČTK.

Množství odpadků, které lidé na vyhlídkových místech zanechávají, je podle něj obrovské. „Paní, která to tam obíhá a uklízí, nasbírá za víkend třeba deset velkých pytlů,“ uvedl starosta.



Kromě Smetanovy vyhlídky, pojmenované po skladateli Bedřichu Smetanovi, kterého zdejší výhled údajně inspiroval k symfonické básni Vltava z cyklu Má vlast, jsou v katastru Krňan i další místa hojně navštěvovaná turisty, třeba vyhlídka Máj. Ta se nachází také na soukromém pozemku a je dosud volně přístupná. Obec tam vybudovala parkoviště, protože po silnici kvůli odstaveným autům často nemohl projet autobus. „To byly problémy, které jsme řešili každý víkend,“ dodal starosta.

Klub českých turistů (KČT) byl kvůli uzavření Smetanovy vyhlídky nucen zrušit odbočku k tomuto výletnímu místu a nyní se jedná o zrušení žluté trasy v celém úseku Třebsín-Jablonná jako zbytečné spojky. „Abych řekl pravdu, jsem rád, že se to uzavřelo, protože tam turisté byli atakováni majiteli,“ řekl ČTK Jan Linhart z KČT. Slušní výletníci podle něj doplatili na ty neukázněné. „Začalo tam chodit čím dál víc lidí, chovali se tam jako doma. Lidem, co tam mají chaty, si sedali na schody, popíjeli a v rámci nouzového stavu si tam chodili užívat lesa,“ dodal Linhart.

Podle Deníku N se stavbou plotu na Smetanově vyhlídce zabývají úřady, protože jde o nelegální stavbu, která by měla být odstraněna. Vedoucí odboru výstavby Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Miloslav Ctibor v pátek ČTK řekl, že byla zatím naplánována kontrolní prohlídka ke zjištění stavu věci. Z ní vyplyne, zda se zahájí řízení a v jakém rozsahu.

Stavební úřad podle Ctibora chatařům nic nepovoloval, ale někdy se stává, že vlastníci mají doklad od obce z doby, kdy měla ještě pravomoci podle starého zákona. Z dostupných informací však Ctibor usuzuje, že zákon v tomto případě porušen byl a vlastníkům hrozí pokuta, a to i ze strany České inspekce životního prostředí.