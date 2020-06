Dřevěná podlaha, pódium či stánky s občerstvením. Praha připravila další úpravy na Smetanově nábřeží

Praha Praha připravila v souvislosti s dočasnou uzavírkou části Smetanova nábřeží pro auta návrh úprav, které mají v létě nabídnout zázemí pro plánovaný kulturní program. Podle návrhu by měla uzavřenou vozovku a prostor mezi chodníkem a tramvajovým ostrůvkem pokrýt dřevěná podlaha. Posezení přilehlých kaváren se má sjednotit a krýt by ho měla markýza. Za ostrůvkem je v plánu pódium a stánky s občerstvením, využít se má i přilehlý park.

Koncept připravila městská společnost Trade Centre Praha, která se mimo jiné stará o pražské náplavky. Na pódiu by se podle návrhu měly konat diskuse, přednášky, workshopy i koncerty živé hudby. Veškerý program má končit ve 20:00, aby nerušil místní obyvatele.



Akce by se měly konat i v parku Národního probuzení s novogotickou Krannerovou kašnou. Sloužit by měl hlavně pro matky s dětmi a seniory. „V parku se budou konat workshopy pro děti, festival dětských knih, hodiny jógy, nedělní sousedské snídaně a případně je možné park dát k dispozici i neziskovým organizacím a spolkům,“ uvádí autoři návrhu.

Pod schody vedle Galerie Hollar má být s ohledem na zvýšené množství množství lidí umístěno WC a měl by tam být otevřen nyní uzavřený průchod k nábřežím Vltavy, tzv. čapadlo.

Součástí návrhu je také historická naučná stezka spojující Smetanovo nábřeží přes Karlův most, Kampu a most Legií. Její trasu tvoří 15 historických objektů a má sloužit k přiblížení méně exponovaných částí historického centra Prahy. Podle autorů by navržené úpravy na nábřeží měly být hotovy do měsíce od zahájení prací. Záměr bude prezentován na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu, kde chce uzavírku opět řešit opozice.

Uzavírka úseku na nábřeží mezi křižovatkami s ulicemi Národní a Divadelní ve směru na Staroměstskou začala platit 23. května a trvat má do 30. září. Magistrát nechal v pondělí z místa odstranit žluto-černé betonové zábrany, tzv. city bloky, místo kterých vzniká dlažba, a umožnil v noci projíždět autům zavřený úsek po kolejích. Jízdní pruh ve směru od Národního divadla ale zůstal uzavřen. Omezení dopravy na Smetanově nábřeží vyvolalo v uplynulých týdnech odpor magistrátní opozice a také vedení Prahy 1. O nábřeží jednali zastupitelé dlouhé hodiny na posledním jednání, kdy nakonec přijali usnesení, které na uzavírce nic nezměnilo.

Nábřeží bylo loni na podzim kvůli opravě tramvajových kolejí více než dva týdny uzavřeno a paralelně platila i uzavírka na Malé Straně. Město podle tehdejších vyjádření chtělo uzavřením získat data k případnému dlouhodobému omezení dopravy na obou březích Vltavy. O omezení se v metropoli mluví již dlouho. Podle jeho zastánců do centra města a okolí řeky nepatří tranzitní doprava. Odpůrci zase tvrdí, že není možné průjezd omezit dřív, než budou dokončeny oba pražské okruhy.