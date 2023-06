Není možné, aby byla omezená práva kvůli sexuální orientaci, řekl Pavel

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

K návrhu na manželství stejnopohlavních párů se poslanci vrátili už počtvrté. Nyní mohou páry gayů či leseb uzavírat jen registrované partnerství.

Názor prezidenta Petra Pavla „Není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli své sexuální orientaci. Vnímám také, že naše společnost je podle různých průzkumů právní formalizaci vztahů stejnopohlavních párů i jejich rodičovství významně nakloněna.“

(část videozdravice pro konferenci pro konferenci „Manželství a rodičovství pro gay a lesbické páry: domácí a zahraniční zkušenosti“ v Senátu 28. června 2023)

V současnosti jsou více než tři desítky států, které manželství pro všechny umožňují. A jsou mezi nimi i katolické státy Španělsko a Irsko. Naposledy k nim před pár dny přibylo Estonsko.

„Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny páry budou mít stejnou důstojnost,“ řekl jeden z předkladatelů návrhu Josef Bernard z hnutí STAN.

„Já mám problém s tím názvem, ne s tím vnitřkem,“ uvedla poslankyně ANO Berenika Peštová. Nevadí jí narovnání práv sexuálních menšin, ale vadí jí, že by se svazek dvou mužů či dvou žen měl nazývat manželství. Může se to podle ní nazývat třeba partnerství.

„Tisíce let trvá manželství jako svazek muže a ženy,“ řekl nový předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek a navrhl zamítnutí návrhu na změnu občanského zákoníku, která by umožnila manželství i párům stejného pohlaví, nebo jeho vrácení k přepracování.

Poslanci se mají začít zabývat i konkurenčním návrhem jiné skupiny poslanců, kteří chtějí do Listiny základních práv, která je součástí Ústavy, naopak zakotvit manželství jako svazek výlučně muže a ženy.

Cílem konkurenčního návrhu úpravy Listiny základních práv a svobod je podle předkladatelů ochrana manželství jako svazku manželství muže a ženy. Manželství je třeba podle konzervativních poslanců chránit před ohrožením a snahami o jeho zpochybnění či přetvoření.

1. června 2023

Vyšetřovací komise k prověření kauz Kanceláře prezidenta ze Zemanovy éry

Sněmovna má také rozhodnout o zřízení vyšetřovací komise k prošetření kauz Kanceláře prezidenta republiky v letech 2013 až 2023. Měla by prověřit výkon pravomocí prezidenta zajišťovaných Kanceláří prezidenta republiky v oblasti národní bezpečnosti a zahraničích vztahů v letech 2013-2023.

V komisi by měly mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit do deseti měsíců od založení.

Iniciativa skupiny poslanců vznikla v souvislosti s několika jednáními bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Šlo o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014, ze kterého jsou podezřelí příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU.