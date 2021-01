Sněmovna zamítla návrh na omezenou legalizaci konopí, který mohl zabránit kriminalizaci bezúhonných lidí

Praha Sněmovna odmítla omezenou legalizaci konopí. Návrh skupiny čtyř desítek poslanců ze šesti klubů předpokládal, že by si bezúhonní dospělí lidé mohli bez hrozby postihu vypěstovat a zpracovat doma až pět rostlin konopí. Plénum novelu o návykových látkách, za níž stojí zejména Piráti, zamítlo na návrh SPD hlasy 55 z 89 přítomných poslanců už v dnešním úvodním kole.

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal zdůrazňoval, že změna by mohla zabránit kriminalizaci jinak bezúhonných lidí. „Konopí je v Česku velice oblíbené. Dle různých studií s ním má zkušenost více než každý čtvrtý mladistvý a u dospělých jsou to dokonce dva z pěti,“ uvedl. Regulace by podle poslance měla nahradit podle něho selhávající represi. Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde o odstraňování státem řízeného pokrytectví.



Naopak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) upozorňoval na to, že novela je v rozporu s mezinárodním právem a protidrogovou politikou. „Přináší velká sociální a zdravotní rizika,“ uvedl. Ministr také varoval před možnou drogovou turistikou za takzvaným rekreačním konopím.

„Lidé, kteří dlouhodobě používají návykové látky, a tou je i ta marihuana, tak se dostávají do stadia, že mají IQ makaka,“, uvedl Zdeněk Ondráček (KSČM). Podle Karly Maříkové (SPD) může konopí způsobit ztrátu motivace, deprese nebo úzkosti.

Její vystoupení vyvolalo při mezi Piráty a SPD. Pirátský poslanec Tomáš Martínek se tázal na postoj předsedy SPD Tomia Okamury kvůli tomu, že se ve své knize podle něho zastával legalizace takzvaných měkkých drog. Okamura v reakci označil Piráty za politické podvodníky. Měl prý na mysli legalizaci léčebného konopí.

Novela předpokládala, že lidé by mohli mít doma beztrestně až 1,25 kilogramu sušiny konopí. Ostatním lidem by pěstitelé museli zabránit ve volném přístupu k tomuto konopí pod hrozbou pokuty až 15 000 korun. Až 30 gramů by mohli lidé nosit u sebe i mimo obydlí. Stejné množství, tedy 30 gramů, by mohli legálně předat jinému dospělému člověku, ovšem výhradně bezplatně. Totéž mělo platit pro produkty získané z konopí.



Předkladatelé tvrdili, že omezená legalizace konopí by zmenšila černý trh a vedla by také ke snížení trestné činnosti, která se s ním váže.

Sněmovna v úterý naopak v úvodním kole podpořila vládní návrh, díky kterému by se mohlo stát dostupnějším léčebné konopí. Zavádí mimo jiné jeho licencované dodavatele. Podle bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bylo loni předepsáno asi 66 kilogramů léčebného konopí, meziročně čtyřikrát víc. Přispěla k tomu podle něho vyšší, 90procentní úhrada ze zdravotního pojištění.