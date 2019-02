Šojdrová přivezla z Řecka seznam dětí z uprchlických táborů, které by Česko mohlo přijmout

ŠTRASBURK Seznam dětí z uprchlických táborů, kterým by mohlo Česko pomoci a přijmout je, přivezla z nedávné návštěvy Řecka česká europoslankyně Michaela Šojdrová. Ve Štrasburku to v úterý řekla českým novinářům s tím, že tak reagovala na výzvu premiéra Andreje Babiše i ministra vnitra Jana Hamáčka. Europoslankyně za KDU-ČSL Šojdrová loni přišla s projektem přemístění padesáti syrských sirotků z Řecka do Česka, Babiš ho ale označil za nesmyslný.

„Já jsem jela s vizí, že nemůžeme dál otálet, a proto jsem požádala o indikativní seznam těchto dětí a ten seznam jsem přivezla proto, abych splnila řekněme výzvu pana premiéra i pana ministra, který řekl ‚kde máte ty děti, když přivezete jejich seznam, tak ministerstvo bude spolupracovat na tom, aby tyto děti do České republiky mohly být přivezeny,‘“ řekla v úterý českým novinářům Šojdrová.



Seznam podle ní z pochopitelných důvodů neobsahuje osobní údaje dětí, ale jen jejich profily, které popisují jejich původ a situaci. Týká se zatím 14 dětí, podle Šojdrové je ale jen příkladem toho, jaké seznamy by mohlo Česko od Řecka v případě zájmu získat. Děti, které potřebují pomoc, nepocházejí přitom podle ní jen ze Sýrie, ale například i z Afghánistánu, Iráku, Pákistánu a Maroka.

Řecké uprchlické tábory jsou podle Šojdrové přeplněné a řečtí představitelé ji ubezpečili, že by Aténám pomohlo, kdyby Česko převzalo jakýkoli počet dětí. Uvolnilo by se tím totiž místo pro ty děti, které teď žijí v nevhodných podmínkách či dokonce na ulici. „V Řecku je podle oficiálních údajů 1000 dětí na ulici,“ zdůraznila europoslankyně.

‚Nemají ubytovací ani odborné kapacity‘

Kromě převzetí dětí by Řecko ale uvítalo i pomoc v oblasti sociálně právní ochrany dětí, která je podle Šojdrové v Řecku na rozdíl od Česka málo rozvinutá. „Oni nemají kapacity jednak ubytovací, ale nemají ani kapacity odborné,“ zdůraznila europoslankyně.

Ministr vnitra Jan Hamáček podle Šojdrové dosud s dalšími kroky ve věci vyčkával, neboť čekal na odpověď na svůj dopis zaslaný do Řecka. „Zjistili jsme, že o dopise pana ministra Hamáčka (na řeckém ministerstvu) zatím nemají informaci,“ řekla europoslankyně s tím, že jim proto spolu s českým velvyslancem v Řecku kopii Hamáčkova dopisu předala.

Europoslankyně koncem října oznámila, že by chtěla z přeplněných uprchlických táborů v Řecku přesídlit do Česka pět desítek syrských dětí bez doprovodu jako solidární humanitární gesto. Premiér Babiš ale projekt označil za nesmyslný; tvrdí, že lepší je pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti. Před časem ministerský předseda uvedl, že chce v Sýrii vybudovat centrum pro sirotky. Plán je podle něj jeho soukromou iniciativou, nikoli projektem českého státu.