Učitel mě šikanoval, zabít jsem ho ale nechtěl, tvrdí mladík vraždící mačetou

„Chtěl jsem nejdřív za ním jít a zeptat se ho, proč se ke mně takto chová. Chtěl jsem ho vystrašit, ale když na mě zaútočil... Nechtěl jsem to udělat! Ale do posledního zkoušení se choval v pohodě, ale při posledním zkoušení byl... Totálně mě ponížil, vysmíval se mi, že nic neumím, že nikdy neudělám závěrečné zkoušky, maturitu... Kdyby to udělal osobně mimo třídu, tak to chápu. Ale před celou třídou! Pi*i!“ vykřikl Řehák a následně se na lavici obžalovaných rozbrečel.

Z lavice obžalovaných ještě poprosil předsedajícího soudce o doplnění. „Nechtěl jsem být šikanovaný jako na základní škole, kde mě šikanovali kvůli tomu, že jsem zadrhával. Našel jsem si kamarády a šikanoval mě učitel, chápete to, ty vo*e? Učitel mě šikanoval. Já to nechtěl udělat, on mě k tomu vyprovokoval.“

Zatímco v předklonu brečel, opakoval stále dokola, že to (vraždu učitele, pozn. red.) nechtěl udělat, že ho k tomu vyprovokoval. Protože není ve stavu, kdy by mohl nadále vypovídat, čte soudce dřívější výpovědi obžalovaného.

Při čtení výpovědi zaznělo, že studenta spolužáci šikanovali kvůli tomu, že zadrhával a chodil na logopedii. Dále soudce z výpovědi přečetl, že zavražděný učitel údajně chtěl dát středoškolákovi v kabinetu facku, on se jí ale vyhnul a z kabinetu utekl. Popisoval rovněž, že se jen snažil ochránit další žáky a svého sourozence, který do školy chodí taktéž.

„Podívejte se, brácha teď dělal zkoušky a udělal je on i ostatní. Když to pak se spolužáky oslavovali, dali židli a sklenici i pro mě. Já se pro ně obětoval,“ citoval soudce ze spisu.

U Městského soudu v Praze 2 rovněž zazněl i přesný popis útoku a toho, co se v kabinetu přesně stalo. Podle výpovědi v okamžiku, kdy učitel uviděl mačetu v pravé ruce studenta, přiskočil a snažil se mu ji sebrat. Ten kantora oběma rukami odstrčil, až spadnul. Ve chvíli, kdy byl zpět na nohou, snažil se student, podle dřívějšího vyjádření, ve strachu o svůj život oběma rukami bránit a začal do učitele sekat. Čtení zprávy soudního lékaře o rozsahu zranění a vážnosti jednotlivých poranění pedagoga probíhá již déle než dvacet minut.

Soud začal s asi čtvrthodinovým zpožděním, hned na úvodu si obhájce vzal čas na krátkou poradu se svým klientem Jaroslavem Řehákem. Posléze státní zástupkyně přečetla, čeho se student třetího ročníku dopustil.

Podle obžaloby zabil 31. března dopoledne učitele, který ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. Kvůli špatné známce, a také kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi studentem a učitelem, u obžalovaného podle spisu vygradoval pocit křivdy a frustrace.

Zmocněnec poškozené rodiny soudci sdělil, že rodina zavražděného učitele požaduje souhrnné finanční odškodnění ve výši 7,3 milionu korun, podle informací iDNES.cz může činit až 8 milionů korun.

„Jak už jsem všem říkal... Nechtěl jsem ho zabít, ale on mě k tomu vyprovokoval...“ nenašel více slov v první části Řehák a sedl si zpět na lavici obžalovaných. Jeho obhájce posléze doplnil, že se jeho klient cítí vinně a až na menší detaily souhlasí se skutkem. „Nesouhlasí ale s trestem,“ doplnil.

Inspekce poukazuje na selhání školy

Přestože je březnová vražda kantora na pražském učilišti neomluvitelná, poukazuje Česká školní inspekce na řadu nedostatků ve vzdělávání a práci se studenty na dané škole. Byť se o problémech zavražděného pedagoga a tříd, ve kterých vyučoval, vědělo, nepodniklo vedení školy žádné kroky k nápravě. Navzdory snaze studentů a rodičů situaci řešit.

„Škola neprováděla potřebnou analýzu vývoje skupinových a individuálních výsledků vzdělávání žáku ve třídě ME3 (ani v dalších třídách), nepřijímala vhodná a účinná intervenční opatření pro jejich zlepšení. Nezajistila včasnou podporu a pomoc žákům ohroženým zásadní studijní neúspěšností,“ stojí ve zprávě České školní inspekce (ČŠI) o Výsledku šetření stížnosti, kterou podal na školu anonym a také Policie České republiky.

Ve zprávě, kterou má k dispozici i iDNES.cz, inspektoři dále uvádějí, že „škola také v dostatečné míře nevěnovala pozornost speciálním vzdělávacím potřebám žáka.“ Tomu byla diagnostikovaná smíšená vývojová dysfázie, přičemž mu školské poradenské zařízení vypracovalo plány pedagogické podpory, které měli respektovat všichni kantoři.