Policie vymyslela příběh, který se nestal, řekl Faltýnek soudu o Čapím hnízdě

Faltýnek se na úvod své výpovědi vrátil do období, kdy byl sám v kauze Čapí hnízdo trestně stíhán. „Když jsem poprvé četl výmysly policejních orgánů, tak jsem nevěřil vlastním očím. Příběh, který si vymyslely, se nestal,“ řekl Faltýnek na úvod.

„Protože jsem si kauzu sám prožil, jsem přesvědčen, že její jediný cíl je dostat pana předsedu (Babiše, pozn. red.) z politiky,“ uvedl Faltýnek.

Soudce Jan Šott se Faltýnka zeptal na vztah s Andrejem Babišem. „Známe se od roku 2000, kdy jsem nastoupil do společnosti Agrofert. Známe se dlouho a dobře,“ řekl exšéf poslaneckého klubu ANO.

„Proto, když se mě někdo zeptá, jestli spáchal dotační podvod, vždy odpovím: Investice do Čapího hnízda byla miliarda korun. Myslíte si, že kvůli pěti procentům z investice, se někomu vyplatí páchat dotační podvod?“ pokračoval Faltýnek, který při popisu svého vztahu s Babišem mluvil značně pohnutým hlasem.

Odmítl však, že by jeho vztah s Babišem byl přátelský. „Je to šéf,“ reagoval na dotaz soudu.

O osud farmy se Faltýnek podle svého vyjádření po jejím převodu mimo Agrofert dále nezajímal. „Že s Čapím hnízdem potenciálně existuje nějaký problém, jsem se dozvěděl, až když jsem si v září 2017 přečetl své obvinění,“ řekl.

Firemní strategie

Státní zástupce Jaroslav Šaroch se Faltýnka ptal na přeměnu společnosti ZZN Pelhřimov (předchůdce Farmy Čapí hnízdo, pozn. red.) ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. „Byla to běžná praxe v rámci Agrofertu. Zapadalo to do firemní strategie,“ uvedl Faltýnek.

Následně se svědka ptal také obhájce Andreje Babiše. Zajímalo ho, zda se Babiš o Čapí hnízdo někdy speciálně zajímal. „Nikdy, bylo to pod jeho rozlišovací schopnost,“ doplnil Faltýnek.

Následně na dotaz soudce Šotta uvedl, že na Čapím hnízdě byl několikrát osobně. „Je to krásný areál za miliardu korun,“ dodal Faltýnek. Jeho výpověď u soudu tím skončila, dohromady vypovídal přes čtyřicet minut.

Jako další svědek před soudem vystoupil bývalý předseda představenstva ZZN Agro Pelhřimov Zdeněk Kubiska. Soudce Šott se ho ptal, zda ho zaujalo, že se firma měla prodat dětem Andreje Babiše.

„Bral jsem to jako fakt. Z ekonomického hlediska jsme se jako představenstvo nezabývali tím, komu se firma prodává,“ odpověděl Kubiska.

Třetí den jednání začal už dopoledne. Do soudní síně dorazil Andrej Babiš s manželkou Monikou, která měla vypovídat jako první středeční svědek, to však odmítla. Svědčit měla i Babišova dcera Adriana Bobeková, ta k soudu nepřišla, z jednání se omluvila ze zdravotních důvodů.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert.

Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci na stavbu kongresového areálu podala v únoru místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová.

Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun. Babiš i Nagyová od začátku vinu odmítají.