VIDEO: Muž na Štědrý den postřelil jateční pistolí otčíma. Soud ho poslal za mříže na 13,5 roku

Ústí nad Labem Krajský soud v Ústí nad Labem v pátek poslal za pokus o vraždu na 13,5 roku za mříže muže, který loni na Štědrý den postřelil jateční pistolí nevlastního otce, jemuž navíc podřezal zápěstí. Napadený útok přežil. Osmadvacetiletý Tomáš Havlíček se k činu přiznal, řekl, že vraždit nechtěl. Hrozilo mu až dvacetileté vězení.

Soud mu uložil také peněžitý trest 161 000 korun, jde o bolestné pro poškozeného. Dalších 70 000 má zaplatit pojišťovně. Rozsudek není pravomocný, Havlíček se odvolal.

Svého otčíma obviněný před druhou odpoledne napadl v garáži domu v ústecké čtvrti Mojžíř. „Po předchozím plánování s cílem usmrtit nevlastního otce si k tomuto účelu opatřil jateční přístroj a střelil poškozeného z bezprostřední blízkosti do levého spánku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan. Soudce Jiří Blažek při vynesení rozsudku uvedl, že šlo o předem promyšlený čin.



Havlíček poté podle obžaloby otčíma řezal přineseným nožem přes zápěstí se slovy: „To máš za to, hajzle, to je všechno kvůli mámě, jestli nevíš, máma umírá“. Proti otčímovi podle obžaloby použil i paralyzér. Pak ho nechal zamčeného v garáži a šel do domu. Křik a bouchání oběti slyšely dvě svědkyně, obžalovaný s matkou muži nakonec otevřeli.

Muž utrpěl řadu zranění, vpáčenou zlomeninu očnice, pohmoždění oka a mnoho hlubokých ran na zápěstí přetínajících šlachy. Jako bolestné chce 161 000 korun, které bude soud vymáhat po Havlíčkovi. Nárok na další dva miliony za ztížené uplatnění a 200 000 za nemateriální újmu bude řešit okresní soud.

Havlíček u soudu svou vinu přiznal. „Udělal jsem hroznou kravinu, které lituju. Zabít jsem ho ale nechtěl,“ řekl. Podle něj šlo o vygradování špatné situace v rodině, napsal server Novinky.cz. Podle obžalovaného otčím odmítal nemocné matce jakkoliv pomoct, když měla mít doma dialyzační přístroj, tak to odmítl. „Chtěl jsem, aby se jeho chování alespoň na Vánoce zlepšilo. Že bych ho zavraždil, by mě ale nenapadlo,“ dodal podle serveru Havlíček.

Soudní znalkyně uvedla, že u Havlíčka nebyl zjištěny žádné psychické změny. Projevují se u něj podle ní egocentrické a manipulativní rysy a rysy nezralosti. Řekla to v pátek u soudu. Motivací k činu podle ní byly pocit pezmoci a frustrace vůči otčímovi. Havlíček čin částečně zvážil a nejednal v afektu, uvedla. „On sděluje informace tak, aby pro něj byly co nejméně zatěžující, aby vyšel v nejlepším světle. Je to jeho psychická obrana, kdy on si vysvětluje, že jeho jednání bylo oprávněné,“ dodala znalkyně.

Havlíčkův obhájce v pátek řekl, že jeho klient chtěl podle vlastních slov otčíma postrašit. Navrhl Havlíčkovi podmíněný trest za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Řekl, že jeho klient nechtěl otčíma usmrtit, přestože k tomu měl příležitost. Otčímovi podle advokáta nezpůsobil těžká, ale pouze středně težká zranění, která ho bezprostředně neohrozila na životě.