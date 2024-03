Střelil manžela své milenky, za pokus o vraždu dostal exmístostarosta 12 let

Událost se stala na konci ledna 2022. Závada byl tehdy s přítelkyní v pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Tam přijel její manžel. S ženou se její muž potkal na chodbě a před dveřmi pokoje se s ní pohádal, bouchal a kopal do dveří, až je vyrazil.

„Došli jsme k závěru, že si obžalovaný zbraň připravil, poté jí vědomě a chtěně vytáhl a použil,“ uvedl soudce Martin Parolek. Soud se ztotožnil se státním zástupcem, který oproti podané obžalobě navrhl zpřísnit právní kvalifikaci na pokus o vraždu s rozmyslem. Obhájci požadovali zproštění viny.

Poškozený muž trpí podle znalců do současnosti posttraumatickou stresovou poruchou a má trvalé následky po poranění břicha. Podle soudce pouze náhodou nebyl zraněn smrtelně. S nárokem na náhradu škody odkázal soudce na řízení ve věcech občanskoprávních.

Po střelbě opustil zraněný muž pokoj, následně odešla jeho žena a nakonec Závada. Záchranku volala žena z auta. Následná operace břicha, při níž lékaři vyjmuli kulku, trvala šest hodin, poškozený se léčil přes šest týdnů.

Závada uvedl dvě verze, jak se událost odehrála. Lišily se tím, kdy se střílelo, v jedné verzi to bylo až dlouho po vstupu poškozeného do pokoje, v druhé po výstřelu konflikt pokračoval.

Soud upozornil na výpověď svědkyně, podle níž se muselo střílet téměř okamžitě poté, co její manžel vyrazil dveře. „Přistoupil do blízkosti Závady, chytil ho a obžalovaný ho okamžitě z bezprostřední blízkosti střelil, pak spadli oba na postel a zakrátko na to poškozený pokoj opustil,“ uvedl Parolek.

„Den, který byl moc pěkný, mi změnil život“

Soud uzavřel případ s tím, že po dobu, kdy se manželé hlasitě hádali na chodbě, měl Závada čas si rozmyslet, jak na situaci zareaguje. „Měl čas zvážit důsledky,“ uvedl Parolek. Zbraň měl připravenou po ruce.

„Mě to mrzí, den, který byl moc pěkný, mi změnil život a nejen mně, je mi to líto,“ řekl dnes Závada v závěrečné řeči. V původní právní kvalifikaci mu hrozilo deset až 18 let, v nové 12 až 20 let vězení.

Jedinou polehčující okolností podle soudu bylo to, že doposud nebyl soudně trestán. Nedoznal se, ani neprojevil lítost, uvedl soud.

Státní zástupce Vladimír Jan byl s rozsudkem spokojen, přesto si ponechal lhůtu na odvolání. „Soud rozhodl v souladu s mým návrhem. Navrhl jsem kvalifikovat čin přísněji s ohledem na upřesnění některých výpovědí. Svědkyně upřesnila dobu, po kterou probíhal konflikt před pokojem. Rozmysl lze obžalovanému přičíst,“ uvedl Jan.

Soudce řekl, že hádka před pokojem trvala zhruba šest minut a obžalovaný mezitím mohl například svého soka varovat, že má zbraň, nebo zavolat policii. „Ohledně náhrady poškozenému soud odkázal na řízení občanskoprávní, chci zvážit, zda toto nelze napadnout,“ podotkl Jan.

Závada s novináři nemluvil, jeden z jeho obhájců uvedl, že s rozsudkem není spokojen. Soud rozhodl také o propadnutí samonabíjecí pistole, ze které se střílelo.

Závada býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic.