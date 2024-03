Matka léčila dítě se zástavou dechu podle internetu. Novorozenec zemřel

Tragédie se odehrála 24. února 2022 v Plzni. Teprve dvanáct dní starý Dominik začal mít potíže s dýcháním během dopoledne. Jeho matka si vyhledala na internetu informace, které souvisely s dýcháním novorozenců, a dospěla k závěru, že potíže spočívají v tom, že chlapci zaskočilo mléko. Našla si, co má dělat, aby dítě vyzvrátilo část potravy, která mu ztěžuje dýchání, a postupovala podle návodu na internetu.

„Nicméně jeho zdravotní stav se nezlepšil. Nadále se zhoršoval, opakovaně ve stále kratších intervalech docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť nezletilý byl připojen k monitoru dechu,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová.

I přesto žena nadále na zástavu dechu reagovala stále stejným způsobem. Záchrannou službu nezavolala, protože se bála, že by jí Dominika pro špatnou péči odebrali. Podle Brázdové si ale musela být vědoma toho, že nezajištěním lékařské pomoci může dítěti ublížit.

Otok mozku při pohmoždění

Záchranku přivolala až v pět hodin odpoledne, kdy došlo k celkovému kolapsu vitálních funkcí dítěte a přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt. Příčinou byl otok mozku při jeho pohmoždění.

„Vznik těchto poranění by podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství bylo možno vysvětlit pádem novorozence z náručí dospělého jedince s úderem temenní krajiny hlavy o pevnou zem. Jeho smrti bylo ale možné zabránit, pokud by mu byla včas poskytnuta odborná lékařská pomoc, k čemu nečinností obžalované nedošlo,“ stojí v obžalobě.

Jak miminko k úrazu přišlo, obžalovaná neví. „Začalo mu být špatně po krmení. Hledala jsem na internetu, jak mu pomoci, když dítěti zaskočí jídlo. Našla jsem tam, že ho mám otočit na bříško a bouchat do zádíček. Tak jsem to udělala a ulevilo se mu,“ řekla dnes matka u soudu.

Na otázku, proč hned po prvním zjištění problémů nevyhledala pomoc, odpověděla, že měla strach. „Že mi ho OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn. red.) vezme. On je takový. Mám dceru Natálku, kterou mi OSPOD už sebral, když měla modřinu na tváři a krvácení do očička. Pak se k tomu přiznal bývalý, že to byl on. Teď nevím, kde dcera je, nevychovávám ji. Mám zakázáno se k ní přiblížit,“ vysvětlovala žena, které se letos v lednu narodila další dcera. Ani tu nevychovává, je u otce. Podle ženy je to opět kvůli OSPODu, který si to nepřál.

Otcem zemřelého novorozence je ale někdo jiný. Ten v osudný den, kdy miminko zemřelo, byl doma. Žena dnes vzpomínala, jak zaslechla z dětského pokoje ránu. „Šla jsem se tam podívat a bývalý přítel stál u Dominika, ten ale ležel mimo polštář. Když jsem se ho zeptala, co se stalo, řekl mi, abych se nestarala,“ vyprávěla žena.

Žena je obžalovaná z ublížení na zdraví, za což pro ni státní zástupkyně navrhuje šestileté vězení. Soud bude pokračovat v dubnu.