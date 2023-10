Tajná a zbytečná analýza předlistopadových verdiktů soudce Fremra. „Měla by být zveřejněna,“ zlobí se Hilšer

Konkrétně šlo o kauzu Olšanské hřbitovy a také o odsouzení desítek československých emigrantů podle paragrafu 109 trestního zákoníku z roku 1961, který nyní už není v platnosti. Ústav pro studium totalitních režimů vypracoval zprávu pro prezidenta za necelé dva měsíce. A to je zhruba vše, co je o ní nyní známo. Dle zjištění serveru Lidovky.cz, Hrad její obsah nehodlá veřejně publikovat.

Fremr se měl stát ústavním soudcem, do funkce jej ke schválení Senátem navrhla hlava státu. Nicméně poté, co vyšly najevo informace ohledně jeho role v pozdně normalizační justici, na nominaci, kterou už horní parlamentní komora stačila 2. srpna schválit, o dva týdny později rezignoval (podrobněji viz box).

– Prezident oznámil, že Fremra ústavním soudcem prozatím nejmenuje. Řekl, že hodlá „prostudovat a konzultovat s odborníky z řad historiků“ nové informace o Fremrově působení v trestní justici před rokem 1989. 14. srpna – Fremr oznámil, že se vzdává nominace od ÚS. Řekl, že nedokázal eliminovat nedůvěru části veřejnosti. Připustil, že kauzu Olšanské hřbitovy zmanipulovala komunistická tajná policie StB; uvedl ale, že se to z jejích svazků dozvěděl teprve nedávno.

Že zprávu prezidentská kancelář obdržela, potvrdil Karel Čapek z tiskového odboru Hradu. Dle něj s ní Kancelář prezidenta republiky (KPR) nemá v plánu žádné další nakládání, což se týká i její publikace.