Soukupova ‚trollí farma‘. Aktivity jeho Médey jsou neetické a nekalé, tvrdí PR asociace

Asociace public relations agentur (APRA) vystoupila proti společnosti Médea PR, kterou vlastní podnikatel a mediální magnát Jaromír Soukup. Ten v jednom ze svých pořadů na TV Barrandov přiznal, že zaměstnanci jeho PR agentury píší ve prospěch svých klientů pod falešnými účty do internetových diskuzí a na sociální sítě. Podle APRA je to neetická a nekalá taktika. Médea to odmítla s tím, že se jedná o konkurenční boj.

„Známe sílu médií i sociálních sítí a umíme ji využít pro váš produkt, značku či služby. Víme, že síla slova je nejmocnější zbraň,“ láká potenciální klienty agentura Médea PR Jaromíra Soukupa na svých stránkách. Jak ale sám její majitel prozradil v jednom ze svých pořadů, nabízí služby, které ostatní „píáristé“ dle svých slov považují na nehodné jejich řemesla.

„Já vám něco prozradím, jedna z našich firem je takzvaná PR agentura. My tam máme oddělení, kterému se říká oddálení sociálních sítí. A většina zaměstnanců v tom oddělení jsou lidé, kteří píší na Facebook a do těch diskuzí. Jaksi v zájmu toho klienta, který si to platí,“ zaznělo 18. února z úst mediálního magnáta Jaromíra Soukupa v jeho pořadu Instinkty Jaromíra Soukupa, kde mu jako hosté seděli moderátor Jiří Krampol a Tomáš Ortel ze skupiny Ortel.



Pořad Instinkty Jaroumíra Soukupa z 18. února.

Na stránkách Médey PR je Soukup uveden jako generální ředitel i jednatel. Poté, co na Soukupovo prohlášení upozornila aktivistická skupina AUVA, chopila se kauzy Asociace public relations agentur (APRA), která oznámila, že „astroturfing“, jak Soukupem popsané praktiky odborně nazývá, je v této brandži považován za nekalou taktiku.



Astrosurfing Astroturfing je technika PR, která se snaží vyvolat dojem přirozené reakce na komunikovaný objekt, produkt nebo službu. Cílová skupina není nijak informována o tom, že sdělení, které je k ní přenášeno, je sdělení komerční.

Astroturfingová kampaň a její sdělení tak vyvolává přirozeně v příjemcích méně podezíravý dojem a větší otevřenost v jeho vstřebávání. Často se využívají metody, které simulují v praxi reakce nezávislého publika, například spokojeného/nespokojeného spotřebitele či zákazníka. Redakce je zavalena dopisy a emaily "čtenářů", ve fórech se objevují názory "nezávislých" spotřebitelů, spokojení nebo naopak cíleně nespokojení "zákazníci" komentují nebo známkují výrobky či články na internetových serverech. Zdroj: http://www.astroturfing.cz/

„Praxe, kterou podle Jaromíra Soukupa běžně provádí jím vlastněná a řízená firma, tedy vystupování pod smyšlenou identitou ve veřejném prostoru, odporuje všem těmto zásadám. Jde o klamání veřejnosti předstíráním, že ten, kdo se k nějakému tématu veřejně vyjadřuje, je někým jiným, než ve skutečnosti je,“ stojí v prohlášení, pod kterým je podepsána Etická a smírčí komise APRA.

Ta se odvolává na etický kodex mezinárodní asociace PR agentur (ICCO). Soukupova Médea se ale sama k žádnému takovému kodexu nehlásí a není ani členem APRA. Podle ředitelky české odnože asociace Pavly Mudrochové tak nelze od Médey dodržování těchto etických pravidel vymáhat.

Agentura vlastníka televize Barrandov za nařčeními APRA ale vidí hlavně konkurenční boj, jelikož sama v asociaci není členem. Tvrzení svých kolegů z oboru jsou prý navíc zavádějící.

„Asociace PR agentur pracuje s informací, která je hloupě a dost možná i účelově vytržená z kontextu. Podstatou informace, kterou Jaromír Soukup uvedl v televizním pořadu bylo, že agentura Médea PR poskytuje svým klientům mimo jiné i komunikační služby spojené s prací na sociálních sítích,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí agentury Marie Opálková.

Doplnila také, že aktivity na sociálních sítích se omezují spíše na „publikování informací, moderování diskuzí pod příspěvky na sociálních sítích nebo optimalizaci komunikace“.



Jaromír Soukup ostatně v rámci diskuze se svými hosty poukázal na to, že je tato praktika v oboru běžná. „V podstatě tomu tak i je. Podstatné je, že tato metoda nepatří do rejstříku etických public relations a poctivě podnikající profesionálové v PR ji nemohou provozovat. Ten, kdo to dělá, není poctivým PR profesionálem, respektive poctivou PR agenturou,“ uvedla k tomu pro Lidovky.cz Mudrochová.

Společensky nebezpečné vazby

Soukup nedávno pod hlavičkou „Listu Jaromíra Soukupa“ oznámil kandidaturu v květnových evropských volbách. Fakt, že vlastní agenturu nabízející podobné služby, může navíc podle Mudrochové skýtat jistá úskalí, ačkoli profesní etika zaměstnanců by tím utrpět neměla.



„Při posuzování konkrétního případu by se ale musela vzít v potaz i společenská nebezpečnost, která je v případě PR agentury vlastněné aktivním politikem a současně mediálním podnikatelem pochopitelně výrazně zvýšena,“ myslí si ředitelka, která však uvedla, že dodržování etických pravidel si kontroluje každá firma sama a nevidí proto důvod snažit se podobné aktivity omezovat legislativně. „Žádný zákon nemůže nahradit dobrovolný závazek chovat se poctivě,“ uvedla Mudrochová.

Soukupova Médea přitom podle referencí na svých stránkách není žádná okrajová agentura. Chlubí se velkými značkami tuzemského i zahraničního byznysu jako Hyundai, Kika, Volvo, Penam, Hamé, Kaufland či Siko koupelny. Výčet největších jmen přímo na webu agentury se zastavuje až na čísle 27.



‚Médea? S tou už neděláme,‘ říká část ‚klientů‘

Z mnohými z nich už přitom firma vůbec nespolupracuje. Potvrdili to například mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny či řetězce lékáren Dr. Max. Naopak na AAA Auto či zlínské Hamé služby Médey dále využívá, nic jako astrosurfing ale podle jejich mluvčích v minulosti nevyužily. Svou spolupráci se Soukupovou agenturou proto přehodnocovat nebudou.



Mluvčí Huyndai Motor Czech Jan Pohorský serveru Lidovky.cz řekl, že se firma bude nastalou situací zabývat. Podobně jako ostatní oslovené firmy ale výše popsané služby nikdy nevyužila.

Astrosurfing je velmi podobný praktikám, jaké využívali takzvané „trollí farmy“, které byly v minulosti spojovány třeba s šířením propagandy proti Hillary Clintonové během amerických prezidentských voleb.

Po zvolení republikánského kandidáta Donalda Trumpa prezidentem se trollové zaměřili na Američany hispánského původu, u kterých se snaží vyvolat nedůvěru v americké úřady. Vyplývá to z analýzy dvou amerických firem.