Komunista Ondráček se na Facebooku chlubil odznakem pro policejní veterány, příspěvek pak zmizel

Praha Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na Facebooku pochlubil odznakem veteránů Policie ČR. V pátek ráno však už nebyl příspěvek k dohledání, a na internetu tak koluje pouze jeho snímek. Podle policejního odboráře se jedná o speciální odznak, který mohou jeho nositelé umístit na slavnostní uniformu.

Fotografii nového odznaku, který přísluší veteránům Policie ČR, ve čtvrtek zveřejnil na svém facebookovém profilu Zdeněk Ondráček (KSČM). Na sociální síti na to upozornil marketingový specialista Jakub Horák.

Na internetu se následně zvedla vlna reakcí poukazujících především na kontroverzní minulost tohoto poslance: účast na lednových událostech v roce 1989, kdy se v řadách pohotovostního útvaru VB aktivně podílel na zásahu proti demonstrantům.

Jakub Horak Tyto odznaky nerozdává státní policie, jedná se o nezávislý spolek s názvem "Veterán Policie České republiky". Jeho místopředsedou je Oliva Miroslav, 17.08.1957, Evidující správa STB - hlavní správa kontrarozvědky, svazek 182366. Se státem nejsou nijak propojeni. Žádám ministerstvo vnitra, aby tomuto spolku zamezilo v distribuci odznaků podobných služebním s logem státní policie. Jedná se o zneužití loga a přečin padělání a pozměnění veřejné listiny. Attn. Jan Hamacek 958 44

Sám Ondráček se k demonstracím během tzv. Palachova týdne vyjádřil v prosinci 1989, kdy potvrdil, že obušek použil i na ženu, která na něj plivla a dala mu facku.

„Pokud jsem ohrožen, mohu podle zákona použít obušek. Je-li dav agresivní, velí se ‚Za použití obušků, vpřed‘. Ale vůči ženám se obušky nepoužívají. Celkem jsem je proti ženě použil dvakrát, to když jsem byl ohrožen,“ uvedl tehdy pro Mladý svět.

Po příspěvku, kde Ondráček novou ozdobu na slavnostní uniformu prezentuje, se však těžko pátrá. Přestože byl ještě ve čtvrtek veřejně dostupný, aktuálně už není k dohledání. Ondráček se pro server Lidovky.cz vyjádřil, že se jedná o příspěvek na jeho soukromém profilu a o jeho uzamčení nic neví.

„Byl jsem policista a mám právo nosit uniformu i po ukončení služby. Pokud mám právo nosit uniformu, proč bych k ní nemohl mít odznak?“ doplnil Ondráček k zisku odznaku pro server Lidovky.cz.



Speciální odznak mohou bývalí příslušníci policie získat na vlastní žádost, pokud doloží schválení nošení policejní uniformy. Jedná se o odznak, který má sloužit jako ozdoba při slavnostních příležitostech, například při pokládání věnců, udělování vyznamenání a dalších významných událostí.



Odznaky vydává Občanské sdružení veteránů Policie ČR, a přestože nemá oficiálně žádnou spojitost s tímto státním orgánem, i z webových stránek policie lze vyčíst, že se sdružením spolupracuje.

To potvrzuje i předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič, který pro server Lidovky.cz uvedl, že společně s jmenovaným sdružením usilují například i o to, aby byl zákonem ustanoven status veterána, podobný jako mají vojáci.

„Právě z tohoto důvodu plní funkci předávání odznaků veteránům neziskové organizace, ať už se jedná o spolky, nebo různá sdružení. Policie ČR na to v současné době nemá právo,“ sdělil Machovič.

Vzhled nového veteránského odznaku však podle Machoviče schválilo policejní prezidium, muzeum i odborníci z oboru heraldiky.

Právě jeho podoba vyvolala v loňském roce vlnu reakcí. Lidé upozorňovali na to, že se veteránské odznaky, ač z jiného materiálu a jiné velikosti, až příliš podobají těm služebním a mohlo by proto hrozit jejich zneužití.



Odznak, jímž se prokazují policisté ve službě.



„Odznak jsme konzultovali s heraldiky a historiky. Je nezaměnitelný tak, aby ho nemohl někdo zneužít,“ uvedl tehdy prezident veteránského spolku Miroslav Oliva pro server iDnes.cz.

Své vlastní veteránské odznaky mimochodem vydává i citovaný policejní odbor. Jedná se však jen o malé odznáčky, které se nenosí ke slavnostním událostem. Člen svazu takový dostane po 15 letech služby, pokud je minimálně v posledním roce součástí sdružení.



Odznáček veteránů vydávaný NOS PČR po 15 letech policejní služby.

Ondráček splňuje veškeré podmínky, které jsou potřeba, aby byla žádost o získání odznaku vyřízena úspěšně. Do roku 2011 sloužil u policie a splnil tak limit 15 let, po kterém jsou policisté za veterány považováni, stejně tak má právo nosit uniformu.

„Co se týče etické stránky věci: nelze ji posoudit. V takovém případě by nám členové museli posílat každoročně výpis z trestního rejstříku, a kdo by posuzoval, co je špatně a co ne?“ uvedl pro server Lidovky.cz odborový předseda Machovič.