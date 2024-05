Novotný by měl z ODS odejít sám, míní Stanjura. Děkuji za názor, řekl starosta

O Novotného případném vyloučení ze strany by měla jednat výkonná rada ODS 11. června. Podle Stanjury je jednou z cest, kdyby se Novotný rozhodl situaci řešit odchodem. „Já bych to uvítal,“ řekl Stanjura.

„Děkuji za názor,“ reagoval na dotaz redakce iDNES.cz Novotný. „Zbyněk minule, když jsem odcházel, říkal, že ODS bude beze mě líp. Já si jeho názoru vážím, ale on mi asi nemůže zapomenout dřívější volby na prvního místopředsedu. Víte, to jsem měl 116 hlasů a on mi to stále nemůže zapomenout,“ doplnil.

Novotný vyvolal kritiku ze strany některých svých spolustraníků v čele s předsedou poslaneckého klubu ODS Markem Bendou nedávným příspěvkem na sociální síti ohledně zdravotního stavu dcery hudebníka Felixe Slováčka Anny Julie Slováčkové, která bojuje s rakovinou.

„Myslím si, že to, co pan Novotný napsal ve vztahu k Aničce Slováčkové, bylo absolutně za čarou nejenom osobně vůči ní. Může nesouhlasit s tím, jestli se někde pan Slováček fotí s Kateřinou Konečnou, ale prostě děti se do toho netahají,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda

Výroky jsou nepřijatelné

Po kritice starosta příspěvek smazal a omluvil se, část občanských demokratů však i tak volá po jeho odchodu ze strany. Novotný již dříve uvedl, že jeho jednání bylo neodpustitelné a je na výkonné radě ODS, aby posoudila, zda je to na vyloučení ze strany.

V uplynulém týdnu se předsednictvo strany v čele s premiérem Petrem Fialou usneslo, že Novotného výroky jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím v ODS. Pravomoc vyloučit člena strany má výkonná rada.

Pavel Novotný 🇨🇿 @PavelNovotnak Za chyby se platí. To, co jsem předvedl, je neodpustitelné. Jestli je to na vyhazov ze strany, od toho máme výkonnou radu. Bude mi to líto. Ale zasloužím si to a život půjde dál. oblíbit odpovědět

Letos v únoru soud Novotnému uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že Palestinci jsou opice a mají být vybombardováni. Zveřejnil jej počátkem loňského prosince po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás.

V době rozhodnutí soudu již byl starosta v podmínce, a to za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem 30 měsíců.