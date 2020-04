Státní zástupce podal obžalobu za schvalování Breivikova útoku. Za propagaci terorismu obviněnému hrozí až 15 let

PRAHA Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu na obviněného, který na facebooku schvaloval teroristické útoky Anderse Breivika v Norsku. Na webu to v pátek uvedl dozorový státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Za podporu a propagaci terorismu hrozí podle českého trestního zákoníku pachatelům pět až 15 let vězení.

Obžalobou se bude zabývat pražský městský soud.



Pravicový extremista Breivik zavraždil v červenci 2011 celkem 77 lidí. Nejprve odpálil nálož u vládní budovy v Oslu a krátce poté postřílel účastníky letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. O rok později ho soud poslal za terorismus do vězení na 21 let, což je nejvyšší jednorázový trest, jaký lze v Norsku uložit. Pobyt ve vězení ale může být Breivikovi prodlužován až na doživotí.

Breivik, který si za mřížemi změnil jméno na Fjotolf Hansen, Norsko následně zažaloval za porušování lidských práv kvůli podmínkám svého věznění. Jeho stížnost se dostala až k Evropskému soudu pro lidská práva, jenž ji předloni zamítl.

Za veřejné schvalování spáchaného teroristického trestného činu nebo za veřejné vychvalování jeho pachatele ukládá zákoník odnětí svobody od dvou do deseti let. Sazba se ovšem zvyšuje na pět až 15 let, pokud se schvalování uskuteční „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.