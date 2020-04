Stavební úřad povolil stavbu nového kostelíku v Gutech, který v roce 2017 zničili žháři

Třinec-Guty (Frýdecko-Místecko) Stavební úřad v Třinci povolil stavbu nového kostelíku v Gutech. Původní památku zničil v srpnu 2017 úmyslně založený požár. Práce začnou v květnu, řekl v úterý pracovník třineckého stavebního úřadu Pavel Kohut.

„Rozhodnutí jsme vydali v pondělí. Obnově kostelíku nyní nic nebrání,“ uvedl Kohut. Dodal, že úřad postupoval podle nařízení, které ve zjednodušeném režimu umožňuje obnovu stavby poškozené například požárem.



Vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek řekl, že práce na stavbě začnou v květnu. „To budeme ještě pracovat na základech stavby,“ řekl. Právě základy jsou to jediné, co z historické stavby zbylo. Počátkem června by se měly podle Kotáska začít převážet dřevěné konstrukce. Tesařská firma stavbu z připraveného dřeva už od loňského roku skládala v Hošťálkové na Valašsku.

„Odhaduji, že práce s dřevěnými konstrukcemi začnou v červnu a potrvají do podzimu. Pak by se mělo pokračovat úpravou interiéru,“ řekl. Kdy bude stavba dokončena, Kotásek přesně odhadovat nechce. „Už jsme dali tolik termínů,“ podotkl. Dodal, že první bohoslužba by se v novém kostele měla uskutečnit v příštím roce.

Náklady 27 milionů korun

Práce na stavbě mají zpoždění. Původně měly začít v roce 2018, oddálila je ale jednání s památkáři. Loňské termíny se nestihly vinou sporu biskupství s hasiči, kteří na třetí pokus schválili protipožární zabezpečení objektu.

Kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud Ostrava poslal za zapálení vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil - v době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který všechny na místo přivezl.

Náklady na stavbu repliky dosáhnou 27 milionů korun. Biskupství zatím proinvestovalo zhruba devět milionů, především za likvidaci spáleniště, pořízení a úpravu dřeva, kamene, pořízení dokumentace a další. Náklady pokryje hlavně pojistné za zničený kostel a peníze z veřejné sbírky města Třinec. Dřevo pro výrobu šindele darovalo Biskupství ostravsko-opavské, Statuární město Ostrava poskytlo 300 000 korun na výrobu zvonů, krajský úřad dal 200 000 korun na likvidaci trosek.