Manželství pro všechny nebude. Sněmovní výbor doporučil přijetí zákona beze změn

Zatímco sociální výbor dnes doporučil příslušnou novelu občanského zákoníku schválit beze změn ve standardním procesu, výbor pro lidská práva jednomyslně doporučil přijetí novely bez podrobné debaty nebo předkládání jejích úprav.

Změny má přinést poslanecká novela občanského zákoníku, kterou se bude horní parlamentní komora zabývat za týden. „Dohoda je velice křehká,“ uvedl předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09) ke kompromisní verzi předlohy.

Podle Růžičky není zcela jasné, zda změna byla promítnuta do všech zákonů. Senát by měl proto podle předsedy výboru využít práva umožnit přijetí zákona bez detailní rozpravy, aby se podobně jako ve Sněmovně nezvrhla v dehonestaci lidí s jinou než heterosexuální orientací. Výbor jeho návrh podpořil jednomyslně, za předkladatele novely to podpořil i poslanec Josef Bernard (STAN).

Pirátští senátoři Lukáš Wagenknecht a Adéla Šípová neúspěšně navrhovali sněmovní verzi partnerství nahradit manželstvím pro všechny tak, jak to plánovali tvůrci předlohy. Přijatou verzi označil Wagenknecht za pokračování nedůstojné diskriminace lidí s odlišnou sexuální orientací, kteří mají nálepku lidí druhé kategorie. „Kompromis je nešťastný, nesouhlasím s ním,“ připojil se k pirátským senátorům Marek Hilšer z klubu Starostů, který bude na podzim za Piráty mandát obhajovat.

Předseda lidoveckých senátorů Josef Klement odmítl, že by stojnopohlavní páry byly novelou stigmatizovány. Podpořil přijetí novely stejně jako místopředseda senátorů ODS a TOP 09 Jan Grulich, který jako záložní variantu doporučoval standardní schválení zákona beze změn.

Novela má být účinná od příštího roku, odkdy by stejnopohlavní páry také už nemohly vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod, což má novela napravit.