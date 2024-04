Největšího sponzora loni měla SOCDEM, Barta přispěl straně třemi miliony

„Tak za prvé je to nepochybně slušný člověk, za druhé má čisté peníze,“ řekl loni v květnu šéf SOCDEM Michal Šmarda, když Barta projevil zájem straně pomoci zpět do nejvyšších pater politiky.

Český investor do IT Jan Barta na sebe také upozornil, když letos v únoru věnoval 50 milionů korun do projektu na výrobu dronů pro Ukrajinu napadenou Putinovým Ruskem. Za ně je možné vyrobit na deset tisíc dronů.

Hlavenka dal Pirátům 846 tisíc, lidovcům dal člen dozorčí rady ČEZ Doležálek 300 tisíc

Ze stran zastoupených ve Sněmovně měli největšího sponzora Piráti v Jiřím Hlavenkovi. Krajský radní za Piráty v Jihomoravském kraji a podnikatel a investor v oblasti informačních technologií věnoval nejmenší vládní straně loni 846 332 korun. Celkově na darech Piráti získali 24,8 milionu korun, což je ale trochu zkreslené tím, že jim jen STAN poslal přes 19,7 milionů kvůli vyrovnaní nákladů za předchozí kampaň, jejímž vyústěním bylo, že kandidáti STAN vesměs přeskákali nominanty Pirátů.

STAN na darech dostal 6,6 milionů. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan dal svému hnutí 200 tisíc korun, stejně jako středočeská hejtmanka Petra Pecková a bývalý ministr školství Petr Gazdík.

Lidovcům, kterým sponzoři poslali 8 milionů korun, nejvíc přispěl Vít Doležálek, člen dozorčí rady ČEZ a někdejší ředitel kabinetu Mariana Jurečky, když byl ještě v čele ministerstva zemědělství. KDU-ČSL od Doležálka loni dostala 300 tisíc korun.

TOP 09 dostala dary ve výši 5,7 milionů korun. Největší dary straně dali předsedkyně strany i Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a středočeský podnikatel Vladimír Faber. Oba věnovali 250 tisíc. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek věnoval 130 tisíc a ministryně Helena Langšádlová 100 tisíc.

ODS obdržela loni od sponzorů 14,7 milionů korun. Společnost AA Tax-Audit s.r.o. z Tábora poslala straně 360 tisíc korun a její jediný majitel David Martin dalších 350 tisíc korun. Ivan Martin také z Tábora přispěl ODS dalšími 300 tisíci korunami.

Firma WZL Systems sponzorovala stranu částkou 200 tisíc, stejně dali ODS ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ministr dopravy Martin Kupka. Premiér a šéf ODS Petr Fiala daroval 245 tisíc korun a ministr financí Zbyněk Stanjura 210 tisíc korun.

Babiš dal svému ANO 49 400 korun, při volbě hlavy státu hnutí utratilo 20 milionů

Předseda ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, loni věnoval svému hnutí 49 400 korun. Víc než on dali ANO předseda stínové vlády Karel Havlíček (64 400 korun) a šéfka poslanců Alena Schillerová (59 400 korun).

Za volbu prezidenta, v níž loni Babiš prohrál s Petrem Pavlem, ANO podle výroční zprávy utratilo loni celkem 20 265 869 korun.



Nejvyšší finanční dar dala loni ANO místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová. Přispěla částkou 112 tisíc korun. Dostálová jako nestraník letos povede kandidátku ANO ve volbách do Evropského parlamentu. Trojice současných europoslanců za ANO Martin Hlaváček, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík přispěla shodně 100 tisíci korunami.

Mezi sponzory byl i Jan Krkoška, který před pár dny rezignoval na post hejtmana Moravskoslezského kraje a oznámil, že vystupuje i z hnutí, sponzoroval loni hnutí částkou 91 600 korun. Krkoškovi uložil soud za účast na organizované zločinecké skupině peněžitý trest 200 tisíc korun. Šlo 12 let starý případ uplácení lékařů farmaceutickými firmami.

Druhé opoziční hnutí SPD dostalo od sponzorů zhruba milion. Největším sponzorem byl europoslanec Ivan David, který poslal 300 tisíc korun, poslanec Radovan Vích věnoval straně 200 tisíc a společnost ILV 250 tisíc korun

Stopy sponzorů PRO vedou do Olomouce

Největší finanční dar neparlamentní straně PRO Jindřicha Rajchla, která zatím nechtěla vůbec hovořit o svém financování, dala loni společnost WZL systems s.r.o. Straně přispěla částkou 500 tisíc korun, dala jí tedy více než ODS.

Jejím zhruba dvoutřetinovým vlastníkem (má ve firmě 65 procent) je Petr Weigel, který dal Rajchlově straně jako fyzická osoba ještě 111 tisíc a 77 tisíc korun. Weigel je i předsedou správní rady společnosti Merit Group, jejíž manažer pro klíčové zákazníky David Takač Rajchlově straně PRO věnoval dalších 495 tisíc korun.

Krajský soud v Brně v únoru zrušil pokuty v souhrnné hodnotě 79,2 milionu korun, které v roce 2022 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šesti IT firmám za podíl na kartelové dohodě při zakázce vypsané Olomouckým krajem. Mezi firmami, jimž ÚOHS pokutu v roce 2022 vyměřil, by i Merit Group.

Antimonopolní úřad v roce 2022 pokutu vyměřil firmám Autocont (dnes Aricoma Systems), Tesco SW, ICZ, Merit Group, Asseco Central Europe, FPO a A-Scan. Nejvyšší pokutu zaplatila společnost ICZ, a to 26,8 milionu korun, Merit Group 20,15 milionu korun, Asseco 13,5 milionu korun, Autocont 11,4 milionu korun, Tesco SW 6,8 milionu korun a FPO 405 tisíc korun. Firma A-Scan jako jediná přistoupila na narovnání a dostala pokutu 232 000 korun, rozklad ani žalobu následně nepodala.

Jediným vlastníkem Merit Group je TESSELA Holding SE, jehož předsedou správní rady je Josef Tesařík z Olomouce. Loni v dubnu Olomoucký krajský soud zprostil obžalované v kauze údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy.

V kauze bylo obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting. Případ se týkal 13 veřejných zakázek na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. Za olomouckou softwarovou společnost Tesco SW před soudem stáli Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík, žalobce jim původně navrhoval trest 8,5 let vězení.