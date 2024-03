Pavlova trefa. Prezident schůzkou o důchodech zafungoval

Ani reprezentanti hnutí ANO, nejsilnější politické strany v zemi, před schůzkou nehýřili vstřícností. Přesto se politici na Hradě nejen nepoprali, ale ani nezhádali a nepozuráželi, jak je jejich tradičním zvykem.

Zásluhu na tom musíme připsat prezidentovi. Ne, že by byl obratným moderátorem či vyjednavačem, ale účastníci mohli počítat, že pokud by se chovali, jak je jejich zvykem, tedy vzájemně konfrontačně, voličům by se o tom dostalo podrobného raportu. Prezident je přece jen politikem s jistou důvěrou veřejnosti a jeho funkce si zde vynutila úctu.