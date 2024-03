Jestli Kalousek založí další stranu, bude to obrovská chyba, řekla šéfka TOP 09

Pekarová Adamová kritizovala Kalouskovy výroky v rozhovoru pro CNN Prima News. Že by šel už do třetí strany a druhou by zakládal? Pokud to chce udělat, tak to udělá. Já mu v tom určitě nezabráním sebetvrdším vyjádřením,“ řekla šéfka TOP 09.

Dodala, že podle ní by to byla obrovská chyba. Zvlášť od člověka, který před sněmovními volbami 2021 odešel z nejvyšší politiky, aby umožnil vznik společného projektu SPOLU, protože jeho jméno bylo překážkou pro některé lidi v KDU-ČSL i ODS.

„Bylo by dosti licoměrné, kdyby tady už spojené strany, které spolu dobře fungují a spolupracují v rámci koalice, oslaboval zakládáním nového subjektu. I on, která má velké rétorické schopnosti, by takový příběh složitě vysvětloval,“ doplnila Pekarová Adamová.

Šéfka Sněmovny má jasno i v tom, komu by takový krok nejvíce vyhovoval. „Nová strana by nepochybně udělala radost Babišovi s Okamurou, těm by pomohla nejvíc,“ uzavřela politička.

Kalousek odešel do politického ústraní, ale na sociálních sítích politiku dál aktivně glosuje. Kritický je nejen k opozici, ale i k současné vládní koalici. Fialově vládě vyčítá zejména slabou konsolidaci domácího rozpočtu.

Zvažoval kandidaturu v evropských volbách. Na společnou kandidátku SPOLU ho ale vedení jeho domovské TOP 09 nakonec odmítlo napsat kvůli odporu z ostatních stran koalice. V rozhovoru pro Právo pak uvedl, že nevylučuje jiný návrat do aktivní politiky. „Je tu obrovský prostor pro alternativu. Přál bych si, aby tento prostor dokázala vyplnit koalice SPOLU, ale musela by hodně přidat v hospodářské politice. Nejsem aktivní politik, ale nevylučuji, že se jím nebudu snažit znovu stát,“ řekl Kalousek

Kalousek byl v letech 2003 – 2006 předsedou lidovců. Z KDU-ČSL odešel, aby založil TOP 09. Té byl předsedou v letech 2015 – 2017. Dvakrát byl ministrem financí ve vládách Topolánka a Nečase.