Stížnost na hygienu kvůli covidu v rodině napsal ředitel pražských strážníků, tvrdí šéf odborů i radní Hlubuček

PRAHA Stížnost, v níž rodina anonymního strážníka pražské městské policie kritizuje postup hygieniků v případě svého syna, který se nakazil nemocí covid-19 v klubu Techtle Mechtle, měl napsat ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster. Uvádí to šéf odborů pražských strážníků Richard Krbek.

Sám Šuster přitom otevřeně vystupoval na podporu stížnosti a uváděl, že je oprávněné sdílet ji na oficiálním webu pražské policie.



Podle odborářů i pražského radního pro bezpečnost Petra Hlubučka (STAN) napsal otevřený dopis se stížností na práci hygieniků právě Šuster. Podle Richarda Krbka, šéfa odborů, na Šustera ukazuje několik vodítek. Zároveň uvedl, že není možné podobné věci řešit přes oficiální web pražské policie. Celou situaci označil v rozhovoru pro DVTV za papalášství.

„Stoprocentního dnes není skoro nic, ale těch indicií, které nás vedly k tomu, že příspěvek napsal sám pan ředitel, je několik. Zejména jde o rozhovor, který poskytl právě v DVTV,“ uvedl Krbek s tím, že informace, které v tomto týdnu v rozhovoru Šuster poskytl, mohla znát takto detailně pouze osoba, jež byla do případu přímo zainteresována. Krbek se zároveň odvolal na vyjádření pražského radního pro bezpečnost Hlubučka, který rovněž tvrdí, že za stížností stojí Šuster.



Hlubuček uvedl, že zejména v případech, kdy se celá věc Šustera „osobně“ dotýká, by měl situaci řešit jiným způsobem. Potvrdil tak slova o tom, že Šuster stížnost sám napsal.

„Ředitel městské organizace nemá právo zneužít a zatáhnout tuto organizaci kvůli osobním rodinným důvodům do mediální šarvátky se středočeskou hygienou. Myslím, že v popisu práce má něco jiného. Pan primátor na oficiálních kanálech hlavního města přece také nesděluje své osobní dojmy a zkušenosti. U ředitele městské policie chceme to stejné. Zvlášť pokud se jedná o osobní vyřizování účtů se středočeskou hygienou, s kterou pražská městská policie nemá opravdu nic společného,“ uvedl Hlubuček na svém Facebooku.

„Vůbec nezpochybňuji, že jeho zkušenosti mohou být, jak popisuje. To ať ale říká bez uniformy a nevtahuje do toho celou městskou policii,“ dodal. Připomněl, že stížnost prostřednictvím webu pražských strážníku směřovala na středočeskou hygienu, tedy mimo hranice hlavního města Prahy. Článek zveřejněný na webu městské policie byl po Hlubučkově kritice stažen. Hlubuček, který má městskou policii ve své kompetenci, dodal, že nebude vyvozovat personální důsledky.

Návrat před rok 1989

Šéf policejních odborářů Krbek uvedl, že oficiální komunikační kanály se tímto způsobem jednoduše používat nemohou, ať už za stížností stojí ředitel nebo řadový strážník. „To, že to bylo uveřejněno na webu městské policie, mi připadá, jako kdybychom se vrátili před rok 1989. Je to svým způsobem papalášství. Že si někdo může psát, co chce a bránit svou rodinu prostřednictvím webu městské policie, který je prostě určen pro výkon městské policie,“ uvedl Krbek v DVTV.

„Pokud se něco takového stalo (chyba hygieniků), pan ředitel má povinnost oznámit to příslušnému úřadu, ale není oprávněn něco takového zveřejňovat, to vyplývá ze zákona. Ať už se jedná o jeho kamaráda nebo rodinu, navíc je to za hranicemi Prahy,“ řekl Krbek s tím, že Šuster navíc mohl ohrozit zaměstnance okolo sebe.

Sám Šuster v minulých dnech uvedl, že chyba je v tomto ohledu především na straně hygieny, která syna nejmenovaného strážníka včas neotestovala. „Na tomto případu se krásně ukázalo, jak je možno vyřadit značnou část nejen městské policie, ale i policie ČR, hasičů, armády ČR, ministerstev a dalších úřadů samosprávy,“ řekl Šuster v dřívějším rozhovoru v DVTV.

„Rodina byla a stále je, a to i přes četné útoky, připravena svou identitu zveřejnit. Dokud se tak však sama nerozhodne, je to věc, která podléhá minimálně ochraně osobních údajů,“ uvedl Šuster v reakci na obvinění, že za napsáním stížnosti stojí on sám. Dodal, že rodina by měla v nejbližší době vydat vyjádření na podle něj nepravdivá slova hlavní hygieničky České republiky Jarmily Rážové. Ta uvedla, že bez podání oficiální stížnosti není možné prověřit postup hygieniků v konkrétním případě trasování nakažených covidem-19.

Středočeská hygienická stanice má podle ní od března za sebou 17 000 epidemiologických šetření, ani v jednom případě neobdržela ke své práci kritické připomínky.

„Velmi mne mrzí, co musela, dle svých slov, rodina policisty při řešení nákazy prožít,“ uvedla ve čtvrtek v tiskovém prohlášení hlavní hygienička Rážová, která až do letošního března středočeskou hygienu vedla. Vadí jí však, že se na jednom případu ilustruje nefunkčnost systému. „Je třeba posuzovat celý kontext věci, nikoliv zobecnit jeden případ,“ dodala.



V případě aktuální kauzy měl nakažený syn strážníka po návštěvě pražského klubu Techtle Mechtle příznaky covidu, lékaři mu ale diagnostikovali chřipku. Po zveřejnění informací o hromadné nákaze v klubu byl syn poslán na test, rodina měla být podle lékaře testována až za další dva dny. Aby nemusela čekat, testy si zaplatila sama. V prohlášení na webu kritizovala laxní postup hygieniků a neochotné jednání.

„Paní z hygienické stanice s ledovým klidem odvětila, že už je přece pátek 15:30, že má po pracovní době, že to bude řešit až v pondělí 27. 7. a všechny naše kontakty (čili potenciálně ohrožené osoby) si máme obvolat sami,“ uvedl anonymně zaměstnanec pražské městské policie.



Šéf pražských strážníků Šuster Radiožurnálu následně sdělil, že svědectví lze pokládat za oficiální zprávu městské policie. Podle dostupných informací byl syn nejmenovaného strážníka otestován až 23. července, tedy dvanáct dnů poté, co se akce v klubu Techtle Mechtle, která se změnila v ohnisko šíření koronaviru, konala. Zbytek rodiny měl být testován o den později, tedy 24. července.

Ministerstvo: Pochybili lékaři

K případu se vyjádřilo v tiskové zprávě už v pondělí také ministerstvo zdravotnictví a středočeská hygiena. Podle ministerstva pochybili lékaři. „Praktický lékař i lékař ORL měli ihned indikovat dotyčného k testu na covid-19 a na základě výsledku testu, pokud vyšel pozitivní, měla krajská hygienická stanice začít epidemiologické šetření a indikovat nejbližší kontakty, tedy rodinu,“ konstatovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle šéfa odborů pražských strážníků Krbka působí celá situace tak, jako by si Šuster vyřizoval s hygieniky účty. „Působí to na mě tak, že pan ředitel si vyřizuje účty s hygienou přes náš web. Kdyby existoval kodex, tak by si to (Šuster) vůbec nemohl dovolit,“ řekl Krbek.