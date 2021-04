Strašák jménem krevní sraženina. Rizikovější než očkování je antikoncepce i sezení v letadle, nemluvě o covidu

PRAHA Jako by Evropou obcházelo strašidlo v podobě krevní sraženiny. A svůj příbytek si našlo ve vektorových vakcínách od firmy AstraZeneca a nově i Johnson & Johnson. Oxfordské látce dalo definitivní stopku Dánsko, jiné země ji opatrně nahrazují zatím jen v případě druhé dávky.

Riskovat trombózu, která podle dosavadních dat hrozí pěti lidem z milionu a je na seznamu vedlejších účinků s označením „velmi vzácná“, Evropané nechtějí. Jenže fatální krevní sraženiny způsobuje ve větší míře i samotné onemocnění covid-19, které právě tyto vakcíny potírají.



Navíc v řeči čísel větší riziko než anticovidová injekce představuje pro vznik trombózy kombinovaná hormonální antikoncepce. „Uvádí se, že mladé a zdravé ženy mají hlubokou žilní trombózu v incidenci jeden případ na deset tisíc žen za rok. U těch, co užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, se toto riziko zvyšuje tři- až sedminásobně. Tedy žilní trombózou onemocní přibližně sedm žen z deseti tisíc,“ řekl pro Lidovky.cz gynekolog Petr Křepelka z Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

Riziko krevní sraženiny může způsobit i dlouhé sezení v letadle. Podle internisty Dalibora Musila je u zdravé populace pod jedním procentem, což je nicméně více než dosavadní skóre případů z vakcinace. Svou roli hraje i věk a doba letu přesahující pět hodin.

A kdo si dá práci se čtením příbalových letáků většiny léků na bolest, narazí na takové vedlejší účinky, že ho zrak přechází. „Kdyby si pacienti přečetli, jaké nežádoucí účinky může mít třeba obyčejný anopyrin nebo aspirin, tak by se asi divili. Jsou pacienti, kteří z nich mají například krvácení do žaludku. Je ale spousta dalších léků na bolest, které mají řadu vedlejších účinků a denně je řešíme,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Ze své praxe má vypozorováno, že nejčastěji používaným lékem na bolest je ibuprofen, jehož nežádoucí účinky řeší pacienti jen výjimečně. „Může způsobovat žaludeční vředy, krvácení do zažívacího ústrojí, reaguje s jinými léky. Lidé to ale standardně moc neřeší,“ potvrdil s tím, že důsledek nezřízeného používání může být vážný a skončit špatně. Dalším příkladem je paracetamol, což je látka, kterou obsahuje mnoho léků na virózy a chřipky. „Má nevýhodu v tom, že se jím lze velmi snadno předávkovat. Občas zíráme, co někteří lidé dokážou spolykat. Když se užije víc než šest tablet paralenu denně, hrozí závažné selhání jater, které může mít za následek i smrt,“ zdůraznil Šonka.

Ač Češi nejsou vášnivými čtenáři příbalových letáků, v současné době se ve smršti informací těžko orientují i samotní lékaři. „Je složité nenaskakovat na zprávy, které jsou všude, a postavit se k tomu chladně a udržet si i selský rozum,“ dodal.

Tromboembolické nemoci se podle Šonky v populaci vyskytují běžně, i bez souvislosti s podáním jakéhokoli léku. „Lidem se zkrátka tyto věci dějí. Číslo u vakcinovaných není dramaticky vyšší než to, co vidíme u normální populace. Čímž to nechci bagatelizovat, je potřeba se tím zabývat, minimalizovat rizika,“ dodal Šonka, podle něhož svůj díl na vzniku krevních sraženin má i věk pacienta, vrozené dispozice či obezita. „Rozhodně není důvod v této situaci přestat s vakcinací,“ uzavřel.

Podle nové studie Oxfordské univerzity bylo u covidových pacientů riziko sraženiny 39 z milionu. A to mnohonásobně převažuje případy dávané do souvislosti s očkováním. Podle primáře motolské neurologie Aleše Tomka může dojít k cévní mozkové příhodě, vyvolané právě krevními sraženinami, v průběhu covidu, ale i krátce po něm. „Hodně z těch, co zemřou, to takto mají. Při těžkém průběhu jsou to dva ze sta. Minimálně. A dvacet jich má plicní embolii,“ řekl.

I po propuštění z nemocnice by se tak mělo ještě nějakou dobu pokračovat v podávání léků na ředění krve. „Mám trochu strach, že se to v České republice moc neděje,“ dodal.