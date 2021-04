Politici a nobelisté vyzvali Bidena k uvolnění patentů na výrobu vakcín. Dopis má i českého signatáře

Nairobi/Praha Skupina 170 laureátů Nobelovy ceny a bývalých státníků vyzvala otevřeným dopisem amerického prezidenta Joea Bidena, aby USA uvolnily patenty na výrobu vakcín, kterými disponují místní firmy - Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Licence údajně brzdí světovou produkci a znevýhodňují chudší státy. Výzvu podepsal i bývalý český premiér Jan Fischer, či vysloužilá slovenská předsedkyně vlády Iveta Radičová.

Otevřený dopis zveřejnila ve středu mezinárodní charitativní organizace Oxfam. Iniciativa explicitně navázala na požadavek, který odeslala na začátku března Světové obchodní organizaci (WTO) stovka rozvojových zemí včetně Indie či Jihoafrické republiky. Žádost podpořil i šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mezi signatáři výzvy jsou i bývalý český premiér Jan Fischer, nebo bývalá předsedkyně slovenské vlády Iveta Radičová. Dopis podepsali i vysloužilí prezidenti světových mocností - François Hollande, Lech Wałęsa, či Michail Sergejevič Gorbačov. Mimo ně mnoho Švédskou akademii věd oceněných výzkumníků a umělců.



Signatáři v dopise požadují uvolnění tzv. Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). To by umožnilo zveřejnění výrobních postupů a další společnosti by měly oprávnění vakcíny produkovat ve velkém všude po světě. Tím by se zvýšily v současné chvíli nedostatečné zásoby a větší počet lidí by získal přístup k očkování.



Spojené státy podle laureátů praktikují protekcionistickou politiku v důsledku níž nemají chudší země dostatek vakcín. Signatáři uvádí, že při současném postupu se ve vyloučených regionech dosáhne kolektivní imunity až v roce 2024, nadto 9 z 10 lidí z rozvojových zemí se tento rok očkování nedočká vůbec. Pandemii dle jejich textu nelze překonat „omezeným nacionalismem“.



Dočasné zrušení legislativy je údajně v zájmu Spojených států. „Plná ochrana duševního vlastnictví a monopolů bude mít negativní dopady na snahy očkovat ve světě, dále bude pro USA kontraproduktivní,“ píše se v dopise Bidenovi. Prodlužování pandemie kvůli nedostatku vakcín totiž dle signatářů způsobuje jednak problémy pro světový obchod, mimo to umožňuje viru mutovat do takových podob, které by mohly ohrozit již očkované občany.



„Mnoho z nás rozumí realitě politiky - tlakům, výzvám a překážkám,“ uvádí bývalí státníci. „Na druhou stranu věříme, že tohle je bezprecedentní příležitost pro Spojené státy, aby ukázaly solidaritu, spolupráci a nové vůdcovství,“ pokračuje dopis. „Takové kroky mohou inspirovat mnoho dalších, aby učinili to stejné,“ dodávají iniciátoři výzvy.



Prezident Joe Biden oznámil minulý týden, že USA poskytnou přebytky vakcín dalším státům až ve stavu plné proočkovanosti amerických obyvatel. Konkrétnější kroky zatím šéf Bílého domu nezveřejnil. Podle čtvrtečních dat serveru NY Times v USA dostalo alespoň jednu injekci 125,8 milionu lidí, od příštího týdne bude očkování dostupné pro všechny dospělé. V chudších oblastech je tempo výrazně pomalejší, jak informoval server Lidovky.cz.

„Globální pandemii neukončíme, dokud bohaté státy - především USA - nepřestanou blokovat možnost, aby mohly jiné země vyrábět bezpečné a účinné vakcíny,“ zdůvodnila podpis výzvy francouzská držitelka Nobelovy ceny za lékařství Françoise Barré-Sinoussi.