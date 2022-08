Stravenky už jsou málo. Pandemie lidi zmlsala, snem je mít home office i méně práce za stejné peníze

„Jenže pro devadesát procent firem je s ohledem na nejistou dobu nereálné žádostem vyhovět,“ uvedl Ruben Vančo, marketingový manažer společnosti UP. Kde tedy „vzít a nekrást“? Stávajícím pracovníkům se zaměstnavatelé snaží ulevit, nové nalákat na benefity. Personalisté se ale shodují, že naladění lidí se po pandemii změnilo. „S čím si firmy ohledně benefitů vystačily ještě před dvěma roky, dnes už neoslní,“ potvrzuje Tereza Knířová ze Sodexo Benefity.

Stravenky i stravenkové karty jsou mezi zaměstnanci stále populární, jen se v jejich vnímání přesunuly z kolonky „něco navíc“ do kolonky „samozřejmost“. Podobné je to dle personálních agentur i u příspěvku na sportovní či volnočasové aktivity. Zaměstnancům „zevšedněly“ i firemní notebooky či možnost využívat firemní auto pro soukromé účely.

PO ČEM ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI TOUŽÍ ■ zvýšení platu ■ stravenky, stravenkové karty, kantýny s nabídkou cenově výhodného stravování ■ dny dovolené navíc (nad rámec zákoníku práce, který výměru dovolené stanovuje na nejméně 4 týdny v kalendářním roce) ■ home office ■ flexibilní pracovní úvazky (ideálně tak, aby zaměstnanec neměl krácenou mzdu) ■ multisport karty a příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity Zdroj: Sodexo Benefity

„Stejně jako navyšování mezd, i benefity podléhají určité zákonitosti. Jsou návykové. Lidé se z nich chvíli radují, pak jim zevšední a časem je přijímají jako samozřejmost, na niž mají prostě nárok,“ řekla serveru Lidovky.cz psycholožka Jana Markvartová.

Jiří Halbrštát ze společnosti Manpower Group uvedl, že co se týče benefitů, je teď hitem mezi zaměstnanci možnost pracovat z domova a flexibilní pracovní doba. Z průzkumu prý však vyplynulo, že plný home office je ochotno svým lidem umožnit pouze 15 procent zaměstnavatelů, třetina z nich naopak trvá na standardní plné přítomnosti na pracovišti. Každá druhá firma umožňuje takzvané „hybridní uspořádání“, tedy pracovat z domova jeden až tři dny.

Kdo se cítí znevýhodněný

Trend dokládá i příběh čtyřicátníka Michala. Pracoval v mediální agentuře v Praze a loni v zimě si řekl o zvýšení mzdy. Neuspěl. Tak zažádal o možnost hojněji kombinovat práci v kanceláři a home office. Opět nepochodil. Dal výpověď a od jara má nové místo – vyšli mu vstříc, co se týče peněz, a formou benefitu i ohledně práce z domova.

S home officem se dle Halbrštáta nově pojí i jedno kontroverzní téma. „Lidé, kteří z různých důvodů nemohou pracovat z domova, požadují kompenzaci. To proto, že se cítí být znevýhodněni oproti těm, kteří v té samé firmě pracovat z domova mohou,“ uvedl zástupce Manpower Group.

Po pandemii jeví zaměstnanci zvýšený zájem také o vše, co souvisí se zdravím. Sem patří sick days, což je benefit umožňující vybrat si ročně i několik dní volna, necítí-li se člověk dobře, přičemž to nemusí dokládat potvrzením od lékaře. Lidé slyší i na dorovnávání platu v době nemoci, příspěvek na zdravotní pomůcky nebo na úhradu nadstandardní zdravotní péče.

Za benefit bývá považována i možnost zkráceného úvazku (ideálně za nezkrácenou mzdu). Mezi firmy, jež takový typ pracovních smluv umožňují, patří i Job Air Technic. Společnost s pěti sty zaměstnanci se zabývá údržbou letadel a vyhrála soutěž Zaměstnavatel roku v Moravskoslezském kraji. Svým lidem proplácí i doprovod rodinných příslušníků k lékaři. „Jiné požadavky ze strany zaměstnanců neregistrujeme,“ řekla serveru Lidovky.cz Lenka Vitásková, ředitelka firmy.

Radnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku, jež dvakrát získala titul „Přívětivý úřad“, uvedla, že možnost práce z domova nenabízí nikomu v žádné formě. „Umožňujeme zkrácené úvazky či dlouhodobé ošetřovné až tři měsíce v kuse,“ řekla mluvčí radnice Lenka Zvonková.

České dráhy, pátý největší zaměstnavatel v Česku, nabízejí svým lidem bonusy, které dle firmy odpovídají charakteru práce většiny z nich. „Nejsme IT firma, většina zaměstnanců cestuje, mají různé začátky a konce směn,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský, proč u nich téma home office příliš nerezonuje. Lidi od drah víc zajímá pět dní neplaceného volna ročně nad rámec dovolené k vyřízení osobních věcí, ti s dětmi ve věku do patnácti let si mohou vybrat ještě den navíc měsíčně. Státní dopravce vychází vstříc lidem pečujícím o malé děti či seniory a nabízí částečné úvazky. „Zájem o ně je ale malý, zřejmě i kvůli nižší mzdě,“ uvedl Šťáhlavský.

Sbírají body, pomáhají rodině

Škoda Auto, se zhruba 36 tisíci zaměstnanců největší zaměstnavatel v Česku, nabízí benefity úměrně své ekonomické síle – automobilka loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk na 22,41 miliardy korun. Jan Chmelík, který má ve firmě na starosti benefity zaměstnanců, uvedl, že každý z rodičů dostane při narození či osvojení dítěte příspěvek deset tisíc korun.

Automobilka poskytuje i příspěvek na jesle ve výši až 700 korun měsíčně. Před třemi roky firma zavedla v rámci bonusů systém „cafeterie“: zaměstnanci sbírají body dle předem daných pravidel; jeden bod má hodnotu jedné koruny a nasbírat jich lze během roku i několik tisíc. Jejich využití záleží na uvážení toho kterého zaměstnance. „Peníze z cafeterie naši lidé využívají i na pořízení zdravotních pomůcek či služeb pro své blízké,“ poznamenal Chmelík.