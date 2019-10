Zeman: Dobrým kandidátem levice na prezidenta by byl Středula, dobrým pravicovým pak Dlouhý

PRAHA Prezident Miloš Zeman by v příštích volbách hlavy státu považoval za dobrého kandidáta levice odborového předáka Josefa Středulu a vhodným kandidátem pravice by podle něj byl šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Zeman ve čtvrtečním rozhovoru na TV Barrandov řekl, že svým voličům nebude nikoho doporučovat, protože by je tím urazil.

„Moji voliči mají vlastní rozum a vlastní hlavu. Nicméně, kdybych měl uvažovat v tom klasickém pravolevém schématu, tak dobrým kandidátem levice je Josef Středula... a Vladimír Dlouhý je dobrým kandidátem pravice. A když se tihleti dva ve druhém kole prezidentských voleb střetnou, tak to bude zajímavé a inteligentní utkání,“ uvedl Zeman.

Miloš Zeman a Vladimír Dlouhý (na snímku z roku 2016) se dobře znají už téměř tři desítky let. Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat. V minulé přímé volbě Zeman porazil ve druhém kole někdejšího předsedu Akademie věd a současného senátora Jiřího Drahoše. Na dotaz, zda by se Drahoš mohl v příštím volbě znovu stát společným kandidátem opozice, Zeman odpověděl: „Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky, i když Jiří Drahoš si to možná myslí“. Josef Středula