Střídání stráží v Bruselu. Dosavadního ambasadora má nahradit dlouholetá diplomatka Hrdá

Praha Novou šéfkou Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii se stane dlouholetá diplomatka Edita Hrdá. Vystřídá tak dosavadního ambasadora Jakuba Dürra. Serveru Lidovky.cz to potvrdil diplomatický zdroj s tím, že Hrdá by měla do úřadu nastoupit nejspíše v září. Její jmenování musí ještě podepsat prezident a následně premiér.

To by ale neměl být podle diplomatického zdroje žádný problém. Šestapadesátiletá diplomatka není v Bruselu žádným nováčkem, od roku 2016 byla vrchní ředitelkou Evropské služby pro vnější činnost pro Ameriku. Byla tak jedním z nejvýše postavených českých občanů v unijních institucích. O odvolání Dürra, který v čele úřadu stojí teprve něco málo přes rok, se spekulovalo již na sklonku loňského roku, zbrzdily to ale personálie. Ještě nedávno se hovořilo o tom, že Dürra nahradí Marie Chatardová, která v současné době působí v New Yorku jako stálá představitelka ČR při OSN. S tou je ale podle informací Lidovky.cz počítáno na ambasadorský post v Londýně. Velvyslanec při EU je klíčovou postavou příprav druhého českého předsednictví v Radě EU, které je naplánováno na druhou polovinu roku 2022. Vláda v říjnu podpořila plán premiéra Andreje Babiše (ANO) na co nejnižší výdaje, které by měly činit zhruba 1,24 miliardy korun.