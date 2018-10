Stuchlík: Je to prohra, čekali jsme lepší výsledek, budu i opoziční zastupitel

Praha Hnutí ANO skončilo s 15,37 procenta ve volbách do pražského zastupitelstva na posledním místě z pětice favoritů. ANO si přitom od hlavního města slibovalo mnohem lepší výsledek. „Jako lídr hnutí ANO jsem za to samozřejmě odpovědný já. Na druhou stranu musím říct, že v Praze nebylo lehké obhajovat,“ říká v rozhovoru pro LN kandidát hnutí na primátora Petr Stuchlík.

LN: Ve volbách v Praze jste skončili na posledním místě, jak ten výsledek hodnotíte?

To, že jsme skončili poslední, je samozřejmě pravdivé, ale také to zní trochu hůř, než jaká je realita. Voliči rozdělili mandáty neobvykle rovnoměrně, vítěz má 14 mandátů, poslední z těch, kdo se dostali 12. Je to velmi vyrovnané. Všichni ti, co se proti nám vymezovali, mají jen o jeden mandát víc, ODS o dva. Jsou to neuvěřitelně rovnoměrně rozdané karty.

LN: Ale i vy jste v sobotu uznal, že to je pro hnutí ANO prohra.

Ano, to platí, čekali jsme lepší výsledek.

LN: Kdo je za to zodpovědný?

Jako lídr hnutí ANO jsem za to samozřejmě odpovědný já. Nikdy jsem se nebál odpovědnosti, ani když jsem byl v čele firem, které jsem reprezentoval. Na druhou stranu musím říct, že v Praze nebylo lehké obhajovat. Zejména po čtyřech letech, kdy hnutí ANO v hlavním městě pod vedením primátorky Krnáčové neodvedlo tak špatnou práci, ale mediální obraz byl bohužel tragický a rozhodně nám ve volbách nepomohl.

LN:Nebyla chyba, že jste hráli na to, že přinesete na magistrát změnu, přitom to bylo právě ANO, kdo byl ve vedoucí pozici v hlavním městě uplynulé čtyři roky?

To nedokážu posoudit.

LN: Jak teď vidíte budoucnost? Budete sedět čtyři roky v zastupitelstvu, pravděpodobně v opozici?

Všechny varianty jsou otevřené. Když se podíváte na výsledky, do zastupitelstva se dostalo pět stran, které mají v zásadě stejný mandát. Minimálně čtyři strany se prohlašují za vítěze a každá na to má svým způsobem nárok. Je to slyšet od ODS, která opravdu vyhrála. Ale je to slyšet i od Pirátů, s tím, že jsou tak nějak vítězové. Jako o vítězi o sobě mluví i Praha sobě, protože to, co se jim povedlo, je opravdu nesporný úspěch. A úplně stejně o tom mluví i TOP 09 v koalici Spojené síly pro Prahu, protože očekávali nižší procenta a v zásadě to také berou tak, že jsou vítězi voleb. Máme tedy v Praze čtyři vítěze a jednoho poraženého. Koalice musí být nejméně trojčlenná a od našich politických konkurentů už jsme slyšeli několik proklamací, kdo s kým nechce spolupracovat. Pro mně je teď velký závazek, snažit se v povolebních vyjednáváních, které probíhají intenzivně už od sobotního večera, přispět ke koalici, jež by byla dlouhodobě stabilní. To je to, co Praha potřebuje.

LN: Směřovala jsem ten dotaz spíš tak, jestli vy osobně zůstanete v zastupitelstvu i za předpokladu, že hnutí ANO zůstane v opozici. Zůstanete?

Ano. Mnohokrát jsem to deklaroval. Nabídku od pana premiéra jsem přijal nikoliv proto, že potřebuji splatit hypotéku, jsem zabezpečený. Přijal jsem ji, protože chci Praze vrátit to, co mi dala. Možná to někdo bral jako předvolební klišé, ale skutečně chci Praze něco přinést.

LN: V sobotu jste se ve volebním štábu hnutí ANO objevil až pozdě večer. Proč?

Důvod je jediný. Když vystupoval pan premiér, bylo v hlavním městě sečteno asi jen dvacet procent hlasů. Relevantní a signifikantní procento padlo až pozdě večer. Teprve v té době dávalo smysl, abych vystoupil.

LN: Přeci jen Patrik Nacher a Ivan Pilný aktivně pobíhali ve štábu po celé odpoledne, ale vy jste chyběl.

Je to možné. Já jsem se v té době potkával se zástupci ostatních stran.