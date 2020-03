Program Erasmus: stát zkontaktuje české studenty v zahraničí a pomůže jim s cestou domů

Praha Stovky zahraničních studentů programu Erasmus budou moct z Česka vycestovat navzdory omezení, které kvůli šíření koronaviru zavedla česká vláda i další země. České studenty, kteří jsou v zahraničí v rámci programu Erasmus, osloví ambasády. Jsme připraveni přivézt je zpět, uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jen v Itálii bylo počátkem března přes Erasmus 150 studentů z Česka.

Petříček uvedl, že zastupitelské úřady v jednotlivých zemích dostanou seznamy studentů. Budou je kontaktovat a ověřovat, jestli se mají jak dostat zpět do Česka. Od ministerstva školství v pátek diplomacie získá patřičné seznamy. Vláda už dříve rozhodla, že až do odvolání se nebudou konat žádné zahraniční studijní výjezdy, jako je Erasmus. Do programu jsou zapojeny tisíce studentů.



Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně je omezen i letecký provoz.

Z údajů Evropské komise z roku 2019 plyne, že v Česku se do programu ve školním roce 2016/2017 zapojilo 7891 studentů a stážistů, včetně 89 z jiných zemí světa. Nejčastěji z českých škol vyjížděli do Německa, Španělska a Francie. Naopak do Česka v rámci výměnných pobytů přijelo 7649 vysokoškolských studentů, 2448 stážistů a 437 studentů z partnerských zemí, tedy ze států mimo Evropskou unii. V roce 2017 dosáhly v ČR granty v rámci programu bezmála 35 milionů eur (skoro 900 milionů Kč).

Vláda v pátek rozšířila povinnou karanténu pro občany vracející se z 15 takzvaných rizikových zemí, ze kterých vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Původně karanténa platila pouze pro cestující z Itálie. Českým občanům ve čtvrtek kabinet zakázal cestovat do těchto států. Zákaz vstupu se týká Číny, Koreje, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Švédska, Nizozemska, Belgie, Británie, Norska, Dánska a Francie.