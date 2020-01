Studentka Kaščejevová, která je nominovaná na Oscara, může získat v Česku trvalý pobyt

Praha Studentka pražské FAMU Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva), jejíž film Dcera byl nominován na Oscara v kategorii krátký animovaný film, může získat trvalý pobyt v České republice. Předtím ale musí získat dlouhodobý pobyt, řekl na středeční tiskové konferenci ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Kaščejevová, která má ruské občanství, je nyní v ČR na studijním pobytu. Novinářům řekla, že by v Česku ráda dál pracovala a že ji těší, že může Česko a katedru animované tvorby na FAMU reprezentovat.



Kaščejevová odlétá se svým filmem na festival Sundance, kde bude soutěžit i další český film SH_T HAPPENS, a připravuje nový film. „Podala jsem žádost na vývoj svého magisterského filmu. Pokračujeme s experimenty, bude to kombinace technologie stop motion, pixilace a práce s živými herci. Ano, chci si dávat stále těžší úkoly,“ řekla ČTK.

„Pokud je Česká republika v něčem velmocí, tak je to v oblasti hudby, literatury a filmu a jsem rád, že se ve středu právě film hlásí hlasitě o slovo,“ řekl Zaorálek. Připomněl, že úspěchy slaví ve světě v poslední době především animovaný film a stojí za nimi Katedra animované tvorby na FAMU. Tu vede Michaela Pavlátová, která za svůj animovaný film Řeči, řeči, řeči byla v roce 1993 nominována na Oscara.

Povedlo se! Český film Dcera se dostal do nejužšího výběru na Oscara. Je to ohromný úspěch pro ČR a zároveň velká motivace pro další české filmaře do budoucna. D. Kaščejevové moc gratuluji a budu držet palce, aby její film proměnil nominaci ve vítězství.https://t.co/5UGZO0CLxd — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) January 13, 2020

„Myslím si, že už všichni jsou přesyceni počítačovou animací, ?třidéčkem ?, mám ráda ruční práci, když jsou vidět otisky rukou na loutkách. Je to dobrý trend, mám z toho velkou radost,“ uvedla autorka filmu. „Těší mě, že mohu reprezentovat Českou republiku, naši katedru (animované tvorby na FAMU). Od prvního ročníku nám dovolují svobodu, můžeme experimentovat, zkoušet i bláznivé věci, které nás napadnou, a děkuji za to, že mohu v takové atmosféře tvořit,“ doplnila.

Podle Zaorálka se její trvalý pobyt v ČR už vyřizuje. „Jsme domluveni s ministerstvem vnitra, že jsme schopni celý proces absolvovat. Paní Kaščejevová musí dodat pár věcí, zrovna jsem jí tady ve středu přinesl jeden papír,“ řekl Zaorálek.

Producent filmu Dcera Martin Vandas uvedl, že účast či případný úspěch v Sundance může „v hlavách akademiků ještě leccos změnit“. I soutěž na Sundance je součást promo k filmu. „Na propagaci filmu teď denně pracuje deset lidí, jednáme s novináři, máme osobní jednání s lidmi, kteří o film projevili zájem,“ uvedl. Do Los Angeles Kaščejevová odlétá asi 3. února, vyhlašování Oscarů je 9. února.

Zatím je občankou Ruské federace

Vandas také připomněl, že úspěch filmu ve světě by nebyl možný bez podpory Státního fondu kinematografie. Rozpočet snímku byl asi 750 000 korun a fond přispěl 390 000 korun. Ředitelka fondu Helena Bezděk Fraňková ve středu uvedla, že na vývoj a výrobu českého animovaného filmu fond každoročně navyšuje sumu, kterou ho podpoří. V roce 2013 to bylo 8,6 milionu korun a letos to bude 48 milionů korun. „Dcera je v top five, Nabarvené ptáče je v top ten (nominací na Oscara), Takové filmy nelze natočit bez státní podpory, tam nedáte product placement,“ připomněla další úspěch českého filmu ve světě.

Fond kinematografie dává ročně na podporu tuzemské filmové tvorby 300 milionů korun a na filmové pobídky 800 milionů korun; loni stát na pobídky pro obrovský zájem zahraničních filmařů točit v Česku přidal 500 milionů korun. V rámci pobídek se v ČR točil i film králíček Jojo, který aktuálně posbíral šest nominací na Oscara včetně nominace pro českou scénografku Noru Sopkovou.

Oproti jiným zemím jako třeba Polsko nebo Maďarsko však má český fond podle Bezděk Fraňkové málo peněz na propagaci filmu právě ve chvíli, kdy sklízí první úspěchy ve světě a je třeba ho dále propagovat.

Kaščejevová se narodila v Tádžikistánu a studovala v Moskvě hudbu. Na FAMU pokračuje v magisterském studiu. Je občankou Ruské federace. Již v minulosti získala za film To Accept ocenění na festivalu v Cannes.