Šumperská nemocnice si vystřelila z rekondičního pobytu Zemana. Je to skandál, reagoval Ovčáček

PRAHA Nemocnice v Šumperku podle všeho na Twitteru zavtipkovala ohledně plánovaného rekondičního pobytu prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tweet odsoudil a označil za skandální. Mluvčí nemocnice Hana Hanke reagovala slovy, že šlo o nadsázku a ne oficiální postoj nemocnice.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek po poledni dorazil do nemocnice na rekondiční pobyt, který má trvat až do neděle. A právě na to téma ještě před Zemanovým nástupem zavtipkovala Nemocnice Šumperk. Na jejím twitterovém účtu se objevila zpráva: „Jste zdraví, cítíte se dobře, ale uvažujete o krátkém „rekondičním pobytu“ v nemocnici? Pak jsme tím správným místem. Zdravé pacienty máme nejradši! Těšíme se na vás, náš tým lékařů i sester.“

Tweet neunikl pozornosti Jiřího Ovčáčka, který na něj na svém facebookovém účtu zareagoval slovy, že něco takového je už hodně přes čáru. „Že se nechutně chovají opoziční politici a někteří novináři, to už je konstanta. Ale aby se neeticky chovala nemocnice, to je skandál. Co na to říká ministr zdravotnictví?“ ptal se Ovčáček.

V současné chvíli příspěvek nemocnice na jejím twitterovém účtu už není dohledatelný, protože ho smazala. „Tweet jsme stáhli z důvodu velkého mediálního zájmu, nikoliv kvůli tomu, že by se to nelíbilo panu Ovčáčkovi. Šlo o nadsázku, nikoliv oficiální postoj šumperské nemocnice. Bohužel novináři tomu ne vždy rozumí,“ konstatovala mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Nemocnice v Šumperku je soukromým podnikem, jediným akcionářem je sedmapadesátiletý lékař Martin Polach.