Zvládl nemožné. Státní metál získá konstruktér favorita Hrdlička, medaile dostanou i Klaus či Kusturica

PRAHA Mission impossible. Svou práci na vývoji Škody Favorit viděl konstruktér Petr Hrdlička jako takřka nesplnitelnou misi.

Od československé vlády měl jasné zadání, o to však bylo obtížnější. Sestrojit první škodovku s motorem vpředu, pohotovostní hmotností do 900 kilogramů, přičemž výrobní náklady nesměly překročit šestatřicet tisíc korun za kus. Všechny potřebné díly mělo být možné vyrobit v tehdejším socialistickém soustátí, vše navíc musel stihnout za pouhého dva a půl roku.

Hrdlička přes všechny komplikace úkol zvládl. Mladoboleslavská automobilka vyrobila od roku 1987 skoro osm set tisíc favoritů a více než dvě stě tisíc z nich odvozených kombíků Forman.



Nedávno pětaosmdesátiletý Hrdlička je dnes konstruktérskou legendou. A má blízko k zisku prestižního ocenění své celoživotní práce. Podle informací LN se ho prezident Miloš Zeman chystá 28. října vyznamenat.



Hrad medaile před jejich udělením většinou nekomentuje. Nejinak je tomu i v případě Petra Hrdličky.

„Do 28. října na jakékoli otázky týkající se státních vyznamenání neodpovím,“ uvedl na dotaz LN prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Do společnosti Škoda Auto zvěst o plánovaném ocenění jednoho z jejích prominentních „emeritních“ zaměstnanců dosud zřejmě nedorazila. „Bohužel v současné době nemáme k dispozici oficiální zprávu, popřípadě potvrzení ze strany kanceláře pana prezidenta o udělení státního vyznamenání pro pana Petra Hrdličku,“ reagoval mluvčí středočeská továrny Vítězslav Pelc.

Dva roky a hotovo

Prezident Zeman je často kritizován, že vyznamenává přátele nebo ty, kdo s ním názorově souzní. Naopak odpůrcům nemůže přijít na jméno, ať by jejich zásluhy byly sebevětší. Prezident ale zároveň uznává úspěšné reprezentanty domácího průmyslu. Hrdlička jako autor slavné škodovky mezi takové osobnosti patří. Bylo by tudíž logické, pokud by mu hlava státu medaili ve Vladislavském sále skutečně nechala připnout.

První favorit představila Škoda v září 1987. Produkce známého auta byla ukončena v roce 1995. Hrdlička, jehož otec byl ředitelem automobilky ASAP a jehož syn pracuje také ve Škodě Auto, před časem vzpomínal na šibeniční termín, jenž pro vypracování kompletního návrhu od komunistické vlády dostal. „Byla to mission impossible. Za dva a půl roku odevzdat závazně všechny výkresy,“ popisoval. „Jeden z hlavních limitů bylo to, že všechno muselo být pořízeno z Československa, kdežto dneska si můžete vybrat z celého světa,“ řekl.

Později zmínil, že zatímco při vývoji jednoho z nových modelů – Škody Karoq – využili konstruktéři okolo dvou set prototypů, on musel vystačit s pouhými sedmi.

Prezident, režisér, válečný letec

Hrad jako vždy tají přesný seznam těch, které prezident letos na výročí vzniku republiky vyznamená. Několik jmen ale prozradil sám Zeman. Naposledy potvrdil, že se chystá ocenit svého předchůdce v úřadu Václava Klause. Exprezident by měl obdržet rovnou nejvyšší státní medaili – Řád bílého lva.

Stejné vyznamenání dostane i poslední žijící československý stíhač, jenž bojoval proti nacistické luftwaffe, Emil Boček. O něm už vznikl dokumentární film a v Brně jezdí tramvaj s jeho jménem. Letos šestadevadesátiletý veterán leteckých soubojů druhé světové války už jednou Řád bílého lva dostal, jednalo se ale o vyznamenání nižší kategorie.

Generálmajor Emil Boček žije v Brně.

Hlava státu ocení i jednoho z Bočkových nástupců v moderních válečných konfliktech. Posmrtného ocenění se letos dočká Tomáš Procházka, vojenský psovod, který zahynul minulý rok během působení na spojenecké misi v Afghánistánu.

Metál má jistý také mezinárodně uznávaný režisér Emir Kusturica. Autor slavných snímků – Underground, Černá kočka, bílý kocour nebo Život je zázrak – je absolventem pražské filmové školy FAMU. Kusturica dostane medaili Za zásluhy. Vysoké státní ocenění obdrží podle svých slov rovněž čtyřiaosmdesátiletý fotograf Jan Saudek. Už dříve řekl, že očekávané převzetí medaile od hlavy státu považuje za vrchol své tvůrčí dráhy.

Srbský režisér Emir Kusturica

Zeman hodlá ocenit rovněž čínskou bohemistku Xu Weizhu. Odbornice na dílo Bohumila Hrabala, jejíž jméno se dá přeložit jako Perla moudrosti, se dočká medaile Za zásluhy v roce, kdy si komunistická Čína připomíná sedmdesát let od svého vzniku. „Vyznamenám ji jako gesto přátelství mezi Prahou a Pekingem,“ zdůvodnil prezident své rozhodnutí.

Podle dostupných informací by dalším oceněným mohl být hokejista Jaromír Jágr. Legenda ledového sportu a současný šéf kladenského klubu už jeden řád dostal od prezidenta Klause. Zeman by mu ovšem mohl udělit vyšší formu vyznamenání.

Prezident během roku hovořil také o tom, že udělí metál duchovnímu Petru Piťhovi. Někdejší polistopadový ministr školství proslul ostrými výpady proti takzvané istanbulské úmluvě, jejímž cílem je potírat násilí na ženách nebo kritikou homosexuálů.