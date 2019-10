Zeman odjede z nemocnice do Lán. Na oslavy 28. října chce být ‚absolutně fit‘

Praha Prezident Miloš Zeman v neděli po čtyřech dnech v nemocnici odpoledne odjede na zámek do Lán. Ve středu pak vystoupí ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu. Na Twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Hradu prezident v Ústřední vojenské nemocnici absolvoval takzvaný rekondiční pobyt.

Ovčáček již dříve uvedl, že hospitalizace nesouvisela s akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. Prezidentův pobyt v nemocnici zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman „absolutně fit“.



Prezident do nemocnice nastoupil ve čtvrtek. V televizi Barrandov řekl, že tak vyhověl přání svého ošetřujícího lékaře, ředitele nemocnice Miroslava Zavorala. „Není to nic vážného, je to záminka pro odpočinek,“ řekl Zeman. Ovčáček v týdnu uvedl, že prezidenta čekají rehabilitace a infuze, které mu při zářijové návštěvě nemocnice pomohly.

Podle serveru Blesk.cz je Zemanova zdravotní dokumentace přísně střežena. Není kvůli tomu vedena elektronicky, ale pouze papírově. Vedení nemocnice navíc kontroluje i lékaře, kteří se ke složce dostanou, napsal Blesk.

Osobní kuřárna

Prezident v nemocnici pobýval na interním oddělení, k dispozici měl podle Blesku polovinu patra. Žádní jiní pacienti ale údajně kvůli tomu nemuseli být přemístěni. Zemana mohli navštěvovat pouze lékaři a rodina. Blesk také uvedl, že Zeman měl pro sebe k dispozici kuřárnu, ostatní pacienti museli proto chodit kouřit až na patologii.

Zeman byl ve střešovické nemocnici už 24. září, u lékařů strávil několik hodin. Ovčáček tehdy návštěvu označil za pravidelnou lékařskou prohlídku. Zavoral, který vede právě interní kliniku, serveru SeznamZprávy po vyšetření řekl, že lékaři nenašli žádný zdravotní problém s výjimkou mírné známky dehydratace a „určité únavy“. Zeman později řekl, že kvůli dehydrataci dostane několik infuzí, které mu dodají minerály.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci 1/2 Teď asi překvapím. Chci poděkovat valné většině novinářů, protože nepodlehli lživým našeptávačům šířícím v těchto dnech vymyšlené historky o zdravotním stavu pana prezidenta. Dnes odpoledne pan prezident odjíždí do Lán, ve středu vystoupí ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu. odpovědětretweetoblíbit

Podle Pražského hradu prezident špatně chodí kvůli diabetické polyfunkční neuropatii. Na veřejnosti někdy působí unaveně. Problémy má také s nízkým tlakem a hůř slyší. Kvůli svému zdraví omezil kouření.