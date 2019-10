Prezident dostal v nemocnici infuze. ‚Je to praxe u oslabených pacientů,‘ říká jeho bývalý lékař

PRAHA „Vždycky jsme měli námitky k tomu, že se prezident moc nepohybuje,“ říká o zdraví hlavy státu Miloše Zemana někdejší šéf jeho lékařského konzilia Martin Holcát. Exministra zdravotnictví úřednické vlády premiéra Jiřího Rusnoka LN oslovily, aby okomentoval vyjádření Ústřední vojenské nemocnice, v níž Zeman minulý týden strávil čtyři dny. Při té příležitosti lékaři připustili, že je prezident dlouhodobě přetěžován.

„Vezměte si, jak náročný je jeho program. Jen ty náročné cesty do Číny, časový posun. Přiletí a hned jde na další akci. I když ho vozí autem, stejně je to fyzické i psychické vyčerpání značné,“ popsal Holcát.



Právě odpočinkem před dalším náročným programem Hrad oficiálně odůvodnil Zemanovu náhlou čtyřdenní hospitalizaci. Kolem „rekondičního pobytu“ se okamžitě vyrojila řada spekulací.

Podle Holcáta však Zemana skutečně čeká další porce nadměrné zátěže. Blíží se 28. říjen a s ním tradiční maraton ceremonií spojených s oslavami výročí vzniku republiky. „Párkrát jsem na těch oslavách byl jako pasivní divák. Náročné to určitě je. Dokonce i pro ty oceňované. Do toho tam prezident mluví... Celá ta ceremonie určitě zátěž je, nepochybně,“ uvedl Holcát.



Infuze jak po operaci

A jak tedy číst vyjádření nemocnice, která hovořila o rehabilitacích a pohybových stereotypech hlavy státu? Už během prvního roku, kdy byl Zeman ve funkci, bylo ustaveno lékařské konzilium. V jeho čele stanul právě někdejší ministr zdravotnictví. Prezident si tehdy zranil koleno a tým lékařských odborníků mu radil, aby se hýbal. Jen tak si může odlehčit od nepříjemných projevů spojených s neuropatickým onemocněním nohou.

„Byl by schopen se zlepšit, kdyby víc chodil a cvičil. Je potřebná intenzivní rehabilitace, ale tu se člověk nejdříve musí naučit. Předpokládám, že v ÚVN mu tedy nejprve ukázali, co by měl dělat,“ zmínil Holcát.

Samotná neuropatie způsobená cukrovkou se zlepšit nemůže. Zeman však cvičením posílí svaly, čímž by aspoň zčásti omezil problémy, které má s chůzí i udržením rovnováhy.

Prezident byl v nemocnici za poslední týdny už poněkolikáté. Při předchozím pobytu, stejně jako při tom v minulém týdnu přiznal, že od lékařů dostává infuze.

„Podávají se vitamíny, klidně i bílkoviny. Prostě intenzivní výživa. Je to běžná praxe po operacích nebo u oslabených či dehydrovaných pacientů,“ uvedl bývalý ministr.

Jím vedené konzilium vzniklo v roce 2013 poté, co si Zeman po pádu poranil koleno. Skupina lékařů se dnes ale neschází. O prezidenta se stará tým zmíněné ÚVN.