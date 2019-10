Zeman příští rok udělí Karlu Gottovi Řád bílého lva. Letos je příliš krátce po pohřbu, míní prezident

Lány (Kladensko) Prezident Miloš Zeman příští rok udělí zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi Řád bílého lva první třídy, nejvyšší český řád. Zeman to v neděli řekl v rozhovoru, který poskytl rádiu Frekvence 1. Udělit řád již letos u příležitosti 28. října by podle Zemana bylo příliš krátce po pohřbu, který se koná v sobotu 12. října. Zeman tomu nechce vystavit zpěvákovu rodinu. Gottova pohřbu by se zúčastnil rád.

Co se bude jmenovat po Gottovi? Hovoří se o letišti, ulicích či mostech „Karlu Gottovi chci udělit příští rok Řád bílého lva první třídy. Můžete se zeptat, proč mu ho neudělím už letos, odpověď je jednoduchá. Rodina stále ještě zažívá bolest. Kdyby byla vystavena krátce po pohřbu ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to úplně dobře,“ řekl Zeman. Prezident již v září uvedl, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání, než dříve dostal. Reagoval tak na zpěvákovo oznámení, že trpí akutní leukémií. Gotta plánoval ocenit v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se tento rok potýká s nemocí. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně. Zeman: Přednesl bych i projev Zeman řekl, že se velmi rád zúčastní Gottova pohřbu. Pokud bude požádán, přednesl by i projev. „Ale byl bych velmi stručný. Myslím, že politici by se neměli při těchto příležitostech předvádět, nejlepší by bylo, kdyby jediný proslov pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka,“ uvedl Zeman. Prezident odmítl, že by chyboval v protokolárních záležitostech, když nechal na Pražském hradě a v Lánech po Gottově smrti stáhnout vlajky na půl žerdi. Opírá se o stanovisko autora protokolu Miroslava Sklenáře, dodal. „Nestažení vlajek by byla neúcta ke Karlu Gottovi,“ konstatoval. Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let. Poslední rozloučení pro veřejnost se uskuteční na Žofíně v pátek 11. října od 8:00 do 22:00. V sobotu 12. října od 11:00 bude v katedrále svatého Víta sloužit pražský arcibiskup Duka zádušní mši, které se zúčastní pozvaní hosté.