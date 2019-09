Svaz průmyslu chce omezit bariéry pro export do Číny. Podle Petříčka je třeba nastavit nové vzájemně výhodné vztahy

Praha Čeští politici by měli při jednáních s Čínou usilovat o omezení bariér pro vstup českých firem na čínský trh. Na konferenci ve Sněmovně to v úterý řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Nedostatečný přístup na čínský trh je podle něj větší problém než to, že se nenaplnila očekávání ohledně slíbených čínských investic v Česku.

Špicar připomněl, že český vývoz do Číny činí ročně zhruba 50 miliard korun, dovoz z Číny je desetinásobný. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konferenci řekl, že cílem diplomacie je nastavit takové vzájemné vztahy s Čínou, které budou výhodné pro obě strany. Čína údajně ruší umělecká vystoupení spojené s Prahou. Petříček se proto setká s čínským velvyslancem Petříček uvedl, že česká diplomacie chce vůči Číně vystupovat realisticky a sebevědomě. „Náš dialog se musí soustředit na ekonomické otázky, ale nemůže se oprostit od základních hodnotových témat,“ řekl. Jako příklad uvedl německou diplomacii, která ve vztahu k Číně zdůrazňuje problematiku lidských práv, aniž to má dopad na německý obchod s Čínou. Současné vztahy s Čínou podle Petříčka nejsou ideální zejména kvůli krokům Pekingu, ministr v této souvislosti zmínil rušení koncertů českých hudebních těles. Česká diplomacie se ale snaží o uklidnění situace, řekl Petříček. Zdůraznil, že Česko nemůže Čínu ignorovat a musí s ní jednat nejen o ekonomických otázkách, ale i při řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny nebo globální bezpečnost. Podle Špicara by se mělo výrazně zlepšit saldo obchodní bilance. Za závažný problém označil přetrvávající bariéry pro vstup českých firem na čínský trh, kromě cel a různých certifikátů to podle něj je i nedostatečná ochrana duševního vlastnictví v Číně nebo ne vždy dobrá vymahatelnost práva. Debatu musíme vést i na evropské úrovni „Apeluji na politiky, aby tyto problémy na jednáních s čínskými partnery zmiňovali a pomáhali tak zlepšit saldo obchodní bilance,“ řekl Špicar. Debata se podle něj musí vést nejen na bilaterální bázi mezi Českem a Čínou, ale i na evropské úrovni. Situaci by exportérům podle Špicara výrazně usnadnilo přijetí dohody o volném obchodu mezi EU a Čínou. Problém s přístupem na čínský trh je podle Špicara závažnější než nenaplněná očekávání ohledně čínských investic v Česku. Podle něj český průmysl očekával investice v nových technologiích, Čína se ale zaměřila na nákup nemovitostí nebo investice do sportovních klubů. Hluboký deficit obchodní bilance mezi Českem a Čínou považuje za problém i Petříček. „Pro diplomacii platí, že bychom měli ve vztahu k Číně významněji mluvit o reciprocitě, o vzájemném přístupu na trh,“ řekl. Příležitost k podpoře českého vývozu do Číny podle něj bude v listopadu na šanghajském importním fóru, kde bude Česko partnerskou zemí.